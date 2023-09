Lionel Doumeng, WithSecure : Pour une approche de la cybersécurité efficace, pragmatique et la plus simple possible

septembre 2023 par Marc Jacob

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Lionel Doumeng : Nous remarquons que les entreprises doivent jongler entre la course à l’acquisition de nouvelles technologies et la course à la recherche de compétences et nous voulons leur montrer l’approche pragmatique de WithSecure : une suite logicielle complète pour améliorer la posture sécurité des organisations, un accompagnement à la carte par nos experts cyber sécurité allant de la préparation à une crise cyber à la gestion de la crise en passant par du service managé SOC.

GS Mag : quel est l’état des menaces actuellement ?

Lionel Doumeng : Les groupes criminels sont très actifs et sur tous les segments, de la petite entreprise aux grandes organisations. Les motivations sont très majoritairement financières avec des business model variés : vente de données, vente d’accès, demande de rançons.

On retrouve toujours les 3 vecteurs d’attaques principaux : l’ingénierie sociale, l’exploitation de vulnérabilités sur des services exposés ou la supply chain.

Le fait le plus intéressant c’est de voir que l’attaque et la défense courent après les mêmes technologies : l’orchestration, pour automatiser au maximum tout ce qui peut l’être, et l’IA pour remplacer certaines opérations parfois couteuses en temps.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2023/2024 ?

Lionel Doumeng : Pour répondre à l’évolution des attaques, notre offre produit se consolide autour de deux axes principaux : exposure management et xdr. Ces deux domaines répondent au besoin des entreprises qui, en utilisant de plus en plus de ressources dans le Cloud, sont exposées sur des périmètres parfois mal maitrisés. Offrir une suite logicielle unifiée est aujourd’hui le moyen le plus efficace pour les équipes sécurité d’assurer le meilleur niveau de protection à leur organisation.

Notre offre de service est au centre de notre stratégie car nos clients rencontrent des difficultés à recruter et conserver du personnel compétent. Dans ce domaine, le premier axe c’est d’accompagner les professionnels de l’IT vers la sécurité ; nous avons introduit au sein de nos produits, des conseils qui permettent de prioriser les actions visant à améliorer le niveau de sécurité. Au fur et à mesure, nous introduisons une culture sécurité aux professionnels de l’IT. Le second axe c’est améliorer l’accès à nos experts à travers des offres de services à la carte : intervention à la demande (ticket), co-securité ou full managé. Ici, on s’adresse davantage aux professionnels de la sécurité, en développant leur compétences.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale (marketing, produit, recrutement…) pour 2023/2024 ?

Lionel Doumeng : En 2024, au-delà des nouvelles fonctionnalités innovantes de nos solutions de protection Endpoint, nous accélérerons notre focus commercial et marketing autour de différentes options granulaires de services managés, soit en direct pour nos clients ou en support de nos partenaires MSP. Et bien sûr, tout cela sera réalisé, à effectif constant, à travers la fameuse équipe commerciale et marketing de Withsecure !

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Lionel Doumeng : WithSecure est présent au Gartner depuis de nombreuses années, c’est le seul éditeur européen ayant participé à tous les rounds du Mitre &ttack et depuis 2020 nous sommes une CVE Numbering Authority.

Devenu un acteur incontournable sur le marché européen, notre approche de la cybersécurité se veut efficace, pragmatique et la plus simple possible. WithSecure Elements est la plateforme unique pour l’accès à nos technologies et à notre offre de service.

Venez discuter avec notre équipe française de nos résultats à ces évaluations et de tout notre savoir-faire.

