Gilles Castéran, Memority : L’identity Factory, Memority pour unifier, démocratiser, rationaliser et automatiser la gestion des accès et des identités numériques

septembre 2023 par Marc Jacob

La société Memority, indépendante et autonome, développe et valorise l’IdaaS, Memority. Selon Gilles Castéran, CEO de Memority, l’identity Factory, Memority permet d’unifier, démocratiser, rationaliser et automatiser la gestion des accès et des identités numériques.

GSM : Pouvez-vous nous présenter votre entreprise ?

Gilles Castéran : La société Memority, indépendante et autonome, développe et valorise l’IdaaS, Memority, qui permet de fluidifier et protéger les parcours des utilisateurs en gérant les accès et les identités numériques.

La société a acquis l’activité Memority cette année. Memority, créée en 2014, est une plateforme SaaS tout en un, pour gérer les identités et les habilitations, authentifier et contrôler l’accès à l’ensemble des services, quels que soient les cas d’usage.

La société française compte ainsi de nombreux clients grands comptes et ETI qui utilisent la solution pour répondre aux enjeux de protection et d’amélioration de l’expérience de leurs collaborateurs, de leurs clients et de leurs partenaires. Certains clients gèrent et protègent également des dizaines de millions d’objets connectés.

GSM : quelles sont vos gammes de produit ou service phare pour 2023 ?

Gilles Castéran : L’identity Factory, Memority pour unifier, démocratiser, rationaliser et automatiser la gestion des accès et des identités numériques au sein des entreprises et des organisations. L’approche d’Identity Factory permet aux organisations de déployer les usages des services de gestion des accès et des identités en fonction de leurs enjeux métiers.

GSM : Quelles sont les points forts de cette offre ?

Gilles Castéran : Memority propose une approche unique sur le marché au regard de sa richesse fonctionnelle, son architecture innovante et de la volumétrie des cas d’utilisation. Memority c’est :

• Une plateforme IDaaS unique couvrant tous les services de l’identité (IGA, SSO/Fédération, MFA) pour tous les types de populations (Employés, Partenaires, Clients, Objets connectés) ;

• Une architecture innovante, cloud native, multi-tenant non intrusive

• Des performances avérées : 100 millions d’identités par tenant, grâce à une architecture micro-services et orientée API ;

• Un niveau de personnalisation, de contextualisation et de délégation muti-dimensionnelle extrême

• Une capacité d’analyse transverse, avec un cockpit de l’identité (identité, accès, authentification, risques) et des catalogues de rapports pré existants

GSM : Quelle est sa cible ?

Gilles Castéran : Nos cibles clientes sont

• les grandes entreprises et grandes organisations en rationalisant et automatisant la gestion des accès et des identités afin de fluidifier et sécuriser leurs expériences utilisateurs (employés, partenaires, clients).

• les entreprises de tailles intermédiaires et les collectivités en démocratisant la gestion des accès et des identités afin de renforcer leur résilience et fluidifier les parcours utilisateurs.

GSM : Comment accompagnez-vous vos clients ?

Gilles Castéran : Nous accompagnons nos clients avec une organisation d’Experts (Professionnel Services) dans les phases d’initialisation, de raccordement et d’évolution et une équipe de Customer Success Management pour l’accompagnement à l’usage. Nos projets sont réalisés avec un partenaire de notre écosystème.

GSM : Quelle est votre stratégie marketing ?

Gilles Castéran : Notre stratégie marketing repose sur plusieurs piliers :

• La participation aux événements de la cybersécurité comme les Assises de la Cybersécurité et des événements avec nos partenaires conseil et intégrateur.

• Une présence sur les réseaux sociaux et dans la presse, avec la production de contenus sur le concept de l’Identity Factory et les usages associés.

GSM : Pour conclure, quel serait votre message à nos lecteurs ?

Gilles Castéran : Memority est un IdaaS français hypercompétitif, indépendant et innovant, prenant en compte les nouveaux enjeux de l’identité numérique et vos enjeux métiers :

• Fluidifier et personnaliser les parcours de vos utilisateurs

• Sécuriser les services et les applications cloud et on-premise

• Accélérer l’ouverture du SI à votre écosystème

• Unifier vos solutions et mutualiser vos moyens

• Assurer la mise en conformité réglementaire

• Augmenter le taux de conversion de vos prospects en clients : CIAM