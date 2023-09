Yves Wattel, Delinea : Pour réduire les menaces les RSSI doivent déployer des solutions qui automatisent la sécurité

septembre 2023 par Marc Jacob

A l’occasion des Assises, Delinea présentera sa solution Delinea Platform , sa plateforme cloud-native permettant à ses solutions PAM d’offrir un contrôle dynamique des privilèges et une sécurité adaptative. Par ailleurs, Romain Lienard, Sales Engineer chez Delinea animera l’atelier intitulé « Comment gérer une solution de PAM avec une équipe réduite ? » se tiendra le 11 octobre à 15h. Selon Yves Wattel, Vice President Southern Europe chez Delinea pour réduire les menaces, il faut déployer des solutions de sécurité modernes qui automatisent la sécurité autant que possible et, surtout, qui la rendent invisible.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Yves Wattel :Nous présenterons notre solution Delinea Platform, une plateforme cloud-native permettant à nos solutions PAM d’offrir une visibilité complète, un contrôle dynamique des privilèges et une sécurité adaptative.

Elle fournit des autorisations pour toutes les identités, en contrôlant l’accès à l’infrastructure cloud hybride la plus critique et aux données sensibles d’une entreprise. Elle l’aide à réduire les risques, à garantir la conformité et à simplifier la sécurité. Nous supprimons ainsi la complexité et définissons les limites de l’accès pour des milliers de clients dans le monde.

GS Mag : Quel va être le thème de votre conférence cette année ?

Yves Wattel : Romain Lienard, Sales Engineer chez Delinea animera l’atelier intitulé « Comment gérer une solution de PAM avec une équipe réduite ? » se tiendra le 11 octobre à 15h.

Nous avons choisi ce thème car le PAM est souvent associé à une architecture complexe et difficile à maintenir nécessitant d’importantes ressources pour les opérer au quotidien. Notre objectif est d’accompagner les entreprises dans cette démarche. Un de nos clients expliquera comment implémenter une solution PAM avec simplicité et efficacité, même si vous ne disposez que d’une équipe réduite.

GS Mag : Le RGPD fête ses cinq ans cette année, comment vos solutions amènent-t-elles des réponses pour aider les entreprises à être conforme à ce règlement ?

Yves Wattel :Le RGPD constitue une base solide que le reste du monde peut suivre. Avant, le secteur comprenait souvent ce qu’il fallait faire pour protéger les données à caractère personnel mais les mesures étaient souvent jugées trop coûteuses ou trop complexes à mettre en œuvre. Chez Delinea, nous avons pour objectif de simplifier la protection des données grâce au PAM et une approche Zéro Trust. Celle-ci préconise Un accès limité dans le temps et dans l’espace. L’élimination des privilèges persistants au profit d’accès à la demande vérifiés continuellement peut nettement limiter les risques de cyberattaques. Nous devons aussi continuer à éduquer et à innover pour relever les défis permanents en matière de confidentialité et de sécurité des données.

GS Mag : quel est l’état des menaces actuellement ?

Yves Wattel :Même si les attaques sont de plus en plus nombreuses et complexes, la plus grande menace pour la protection des données réside toujours dans le facteur humain. Les failles peuvent venir d’un collaborateur qui est tombé dans le piège du phishing ou qui a une mauvaise hygiène des mots de passe. Pour éviter ces comportements à risques, il faut éduquer et former les équipes.

D’autres failles résultent aussi d’une déconnexion entre la sécurité et les objectifs de l’entreprise. Une de nos études révélait justement que ce fossé avait augmenté le succès des cyber-attaques dans un tiers des entreprises en France.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2023/2024 ? Quelle sera votre stratégie globale pour 2023/2024 ?

Yves Wattel : Après avoir renforcé notre équipe en début d’année, nous poursuivrons en 2024 nos efforts pour accélérer la croissance sur le marché local. Les entreprises françaises, qu’il s’agisse de PME ou de grandes entreprises, sont non seulement confrontées à des cybermenaces en constante évolution, mais elles doivent également faire face à l’augmentation des coûts de la cyberassurance et s’adapter pour se conformer aux nouvelles législations de l’UE qui entreront en vigueur dans un an. Notre objectif est de les aider à relever ces défis, en leur apportant un portefeuille solide de produits innovants, en développant les capacités de notre plateforme Delinea et en aidant nos partenaires existants à accroître leurs compétences sur l’ensemble de la chaîne de valeur de Delinea.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Yves Wattel :L’art que les RSSI et les équipes informatiques doivent accomplir aujourd’hui consiste à minimiser les menaces extérieures et les comportements à risque souvent observés en interne, tout en permettant aux collaborateurs d’accéder de manière transparente aux systèmes et aux outils dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Pour ce faire, il faut des solutions de sécurité modernes qui automatisent la sécurité autant que possible et, surtout, qui la rendent invisible.

Pour que la stratégie soit optimale, les RSSI doivent faire valoir leur point de vue auprès du conseil d’administration. Les compétences techniques sont précieuses pour les responsables de la cybersécurité, mais la communication, la collaboration, le sens des affaires et la gestion du personnel ne peuvent être négligés.

