Antoine Botte, Nucleon Security : Il est essentiel de briser les silos entre les différentes technologies et solutions de cybersécurité

septembre 2023 par Marc Jacob

Nucleon Security participera aux Assises cette année et présentera à cette occasion son approche holistique de la détection et de la réponse avec notre plateforme Endpoint Detection and Response (EDR). Pour Antoine Botte, CTO de Nucleon Security , il est essentiel de briser les silos entre les différentes technologies et solutions de cybersécurité.

Global Security Mag : Qu’allez-vous présenter à l’occasion des Assises de la Sécurité ?

Antoine Botte : Nous sommes ravis de participer aux Assises de la Sécurité cette année et de présenter notre approche holistique de la détection et de la réponse avec notre plateforme Endpoint Detection and Response (EDR) avancée. De plus, nous mettrons en avant notre approche XDR (Extended Detection and Response), qui offre une vision encore plus globale et intégrée de la détection et de la réponse aux menaces.

En combinant les capacités de détection et de réponse de notre plateforme EDR avec une vue étendue des activités à travers l’ensemble des environnements IT, notre approche XDR permet aux entreprises de bénéficier d’une meilleure visibilité et d’une réponse plus efficace face aux cyberattaques. Cela inclut la collecte et l’analyse de données provenant de plusieurs sources, telles que les terminaux, les serveurs, les applications cloud, les réseaux, etc.

GS Mag : quel est l’état des menaces actuellement ?

Antoine Botte : En ce qui concerne l’état des menaces actuelles, nous constatons une augmentation continue des cyberattaques sophistiquées et ciblées. Les cybercriminels utilisent des tactiques d’ingénierie sociale, des rançongiciels et des attaques par phishing de plus en plus avancées. Nous continuerons à investir dans la recherche et le développement pour rester en avance sur ces menaces et fournir des solutions efficaces à nos clients.

GS Mag : Comment va évoluer votre offre pour 2023/2024 ?

Antoine Botte : Pour 2023/2024, nous prévoyons d’étendre notre offre en introduisant de nouvelles fonctionnalités et en renforçant notre approche de Zero-Trust. Nous travaillerons également sur l’amélioration de notre modèle d’IA pour une détection encore plus précise des menaces ainsi que notre approche XDR afin d’apporter une sécurité holistique à nos clients.

GS Mag : Quelle sera votre stratégie globale pour 2023/2024 ?

Antoine Botte : En ce qui concerne notre stratégie globale pour 2023/2024, nous nous concentrerons sur plusieurs aspects. Sur le plan marketing, nous renforcerons notre présence en ligne et notre visibilité sur les plateformes spécialisées. Nous continuerons également à établir des partenariats stratégiques avec d’autres acteurs de l’industrie pour offrir une protection complète à nos clients. En ce qui concerne le recrutement, nous prévoyons d’élargir notre équipe d’experts en cybersécurité pour maintenir notre avantage concurrentiel et offrir un support de qualité à nos clients.

GS Mag : Quel est votre message aux RSSI ?

Antoine Botte : Ma recommandation aux RSSI est de se concentrer sur les fondamentaux de la cybersécurité en mettant en place des mesures robustes pour protéger les actifs numériques de leur organisation. Cela comprend des éléments tels que la sensibilisation à la sécurité, l’application de bonnes pratiques en matière de mots de passe, la gestion des correctifs et des mises à jour, ainsi que la sécurisation des réseaux et des systèmes.

En outre, il est essentiel de briser les silos entre les différentes technologies et solutions de cybersécurité. Une approche seamless (intégrée) est cruciale pour permettre une meilleure collaboration entre les équipes de sécurité et une vue d’ensemble des menaces. Cela implique de connecter les différents outils de détection, de réponse et de prévention des menaces pour une analyse plus complète et une meilleure coordination des actions.

Il est également important d’investir dans des solutions qui utilisent l’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage automatique (ML) pour renforcer la détection des menaces et réduire les délais de réponse. L’IA peut aider à analyser de grandes quantités de données et à identifier rapidement les schémas et les comportements anormaux, permettant ainsi une détection précoce des attaques et une réponse plus efficace.