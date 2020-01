GlobalSign obtient les certifications ISO27001 et ISO22301

janvier 2020 par Emmanuelle Lamandé

GMO GlobalSign obtient les certifications ISO27001 (management de la sécurité de l’information) et ISO22301 (management de la continuité d’activité) du British Standards Institute (BSI Group).

La certification ISO/IEC 27001:2013 atteste du respect des normes internationales strictes relatives à la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des ressources et des données confiées à GlobalSign.

La certification ISO 22301:2012 a été décernée à GlobalSign en reconnaissance des mesures prises pour la mise en œuvre de processus capables d’assurer la continuité de l’ensemble des opérations en cas d’incidents perturbateurs. L’objet de cette norme internationale est de permettre aux entreprises de rester opérationnelles dans les situations les plus difficiles et les plus inattendues, comme les catastrophes naturelles, les pannes informatiques, les perturbations de la chaîne d’approvisionnement, les interventions gouvernementales ou d’autres menaces.