Harmonie Technologie et Crisotech propose des exercices de gestion de cybercrise

janvier 2020 par Marc Jacob

A l’occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC) 2020 et de l’AMRAE, le rendez-vous annuel des métiers du risque, Harmonie Technologie, pure player en cybersécurité, et Crisotech, spécialiste en conseil et formation en gestion et communication de crise, dévoilent les innovations proposées pour s’entrainer à la gestion d’une cyber crise avec des exercices reproduisant les conditions du réel (stimuli immersifs et réalistes : réseaux sociaux, interviews, plateaux TV). Grâce à ce partenariat, Harmonie Technologie enrichit son offre Résilience en couvrant les enjeux communicationnels qu’exige la gestion d’une crise cyber.

Les enjeux communicationnels en cas de crise cyber d’ampleur

Avec la complexification et la sophistication des cyberattaques, les entreprises doivent faire face à des impacts organisationnels et réputationnels extrêmement forts. Toute la difficulté dans une cellule de crise cyber, c’est de s’assurer de la bonne compréhension entre les équipes techniques et de communication. Il est essentiel de pouvoir vulgariser un problème complexe pour que le service Communication puisse transmettre correctement les informations avec des éléments de langages intelligibles et corrects.

La communication en cas de crise s’érige désormais au rang des priorités autant que la résolution technique. Réalisant des exercices de grande ampleur, multisites, répartis dans le monde et mobilisant plus d’une centaine de personnes, grâce à ce partenariat avec Crisotech, Harmonie Technologie s’assure d’offrir des exercices de gestion de cybercrise à la pointe permettant aux entreprises de s’entrainer dans les conditions du réel.

Les synergies entre Harmonie Technologie et Crisotech

Harmonie Technologie et Crisotech partagent une vision commune de l’organisation d’un exercice de crise, centrée autour de 3 éléments clés :

La reproduction d’un environnement et de stimuli hyper réalistes, pour assurer l’immersion des membres de la cellule de crise

Un scénario et une préparation qui ne « brident » pas l’expérience et qui laissent aux membres de la cellule la possibilité d’agir et de réagir comme en situation réelle

La sécurisation de l’environnement de l’exercice, pour éviter de générer une « vraie-fausse » crise

Les volets techniques et opérationnels sont définis par Harmonie Technologie (porte d’entrée et moyens de propagation d’une cyberattaque, impacts sur l’activité…). Ils permettront de tester les réflexes des cellules de crise, leurs plans de réponse, ainsi que la capacité des équipes métiers à comprendre et estimer les impacts de la crise.

Les stimuli immersifs et réalistes dans la communication de crise développés par Crisotech incluent :

• Une plateforme de simulation des réseaux sociaux (Twitter, Facebook…) capable de créer plusieurs dizaines de milliers d’interactions à la minute ;

• L’intervention de journalistes sur les exercices de gestion de cybercrise de la même manière que s’ils devaient traiter une crise réelle : collecte d’informations via les réseaux sociaux simulés, interviews, reportages filmés, etc.

• Une chaîne TV fictive reproduisant un plateau TV dans ses moindres détails.