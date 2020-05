GlobalSign dévoile Atlas, sa plateforme PKI

mai 2020 par Marc Jacob

GMO GlobalSign vient d’annoncer le lancement d’Atlas, sa nouvelle plateforme d’infrastructure de clés publiques (PKI). Destinée à devenir la plateforme universelle des solutions GlobalSign, Atlas vise à décharger les clients de la gestion de PKI. Les solutions existantes de GlobalSign seront progressivement ajoutées à Atlas au cours des prochains mois, et courant 2021. Le portail AEG (Automated Enrollment Gateway) de GlobalSign initie le mouvement pour permettre aux clients de provisionner et de gérer leurs identités de manière rapide et automatisée. Le portail AEG profite des avantages du nouveau moteur Atlas pour permettre aux administrateurs IT de déployer facilement leurs certificats sur de nouveaux terminaux ou de remplacer en quelques clics les certificats installés sur les terminaux existants. En plus d’un reporting simplifié, la plateforme propose des notifications avancées qui évitent les perturbations causées par les interruptions et expirations intempestives.

Plusieurs problèmes de fond persistants dans les entreprises à travers le monde ont fortement orienté le développement d’Atlas, comme la pénurie de professionnels expérimentés dans le domaine de la cybersécurité et la surcharge permanente des équipes informatiques et de sécurité. Par ailleurs, si la technologie PKI est extrêmement puissante et garantit des communications fiables, le fait de savoir émettre des certificats ne suffit pas à en maîtriser tous les rouages. La technologie exige des investissements considérables en personnel, en matériel, en logiciels et dans des normes cryptographiques agiles. À cela s’ajoutent plusieurs millions de nouvelles identités et de points de contact à gérer. La gestion d’une PKI se complique alors un peu plus et les ressources nécessaires à sa supervision grimpent proportionnellement.

GlobalSign a donc conçu Atlas en gardant ces points à l’esprit afin de fournir aux équipes des directions informatiques les moyens d’automatiser, de gérer et d’authentifier facilement un large panel d’identités (personnelles, IoT/mobiles, et serveurs) sans se préoccuper des tâches complexes – gestion des clés, intégration des annuaires et prise en charge multi-protocoles du fait de la multiplicité des terminaux. En procédant ainsi, GlobalSign rehausse non seulement son niveau de jeu pour ce qui est de la gestion des identités, mais booste aussi les capacités des entreprises à réaffecter leur temps et leurs ressources, tout en renforçant leur posture de sécurité.

Les atouts d’ATLAS

• Délégation des fonctions essentielles de la mise en œuvre de sécurité complexe à un partenaire de confiance

• Économies supplémentaires grâce à la réduction des besoins en capital humain

• Récupération du manque à gagner causé par les interruptions d’activité et pannes

• Élimination des sanctions pour non-conformité et des coûts associés aux actions de remédiation en cas de violation

Mises à niveau AEG, avec prise en charge d’ACME V2

Parallèlement au lancement d’Atlas, GlobalSign annonce des mises à niveau majeures de son portail AEG. Parmi les principales fonctionnalités de la version 6.3 du portail AEG de GlobalSign :

• Mise à jour de l’interface utilisateur pour une navigation, une configuration et une gestion plus simples

• Émission de certificats et rapports d’état

• Prise en charge d’ACME V2 améliorant les interactions avec Linux

• Possibilité d’assigner pratiquement tous les types de certificats vers la plupart des terminaux

• Émission améliorée avec certificats publics d’un niveau de validation supérieur

• Récupération de clés en libre-service

• Meilleure prise en charge de Microsoft Intune (SCEP)

• Assistance aux DevOps