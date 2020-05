Lancement des BlackBerry Spark Suites

mai 2020 par Marc Jacob

Les BlackBerry Spark Suites associent les meilleures fonctionnalités de sécurité et de gestion des terminaux. Elles s’appuient sur l’intelligence artificielle (IA), le machine learning (ML) et l’automatisation de BlackBerry Cylance pour garantir une prévention optimale des cyber-menaces et une meilleure résolution des incidents, ainsi que sur les fonctionnalités de gestion transparente des terminaux, d’authentification des utilisateurs et de cryptage des applications et des données de BlackBerry UEM. Ces suites permettent d’accroître la productivité des utilisateurs et les défenses de sécurité à plusieurs niveaux, tout en simplifiant les décisions d’achat pour les entreprises clientes engagées dans un processus de transformation numérique et qui ont recours au travail à distance.

La société annonce également que le spécialiste des paiements BPAY Group a déployé BlackBerry Spark UES Suite, l’un des quatre nouveaux bundles de BlackBerry Spark, pour protéger et prévenir les cyberattaques sur ses terminaux.

L’offre unifiée de BlackBerry est en phase avec la convergence des outils de détection des menaces mobiles (MTD), de détection et de remédiation des terminaux (EDR) et de plate-forme de protection des terminaux (EPP). Gartner a baptisé cette pile d’infrastructure combinée : « sécurité unifiée des terminaux ». Les organisations devraient investir en gardant cette convergence à l’esprit.

BlackBerry Spark Suites sont disponibles dès maintenant. Les 4 suites qui constituent BlackBerry Spark Suites sont BlackBerry Spark® UEM Express Suite, BlackBerry Spark® UEM Suite, BlackBerry Spark® UES Suite et BlackBerry Spark® Suite.