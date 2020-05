ServiceNow dévoile 4 applications

mai 2020 par Marc Jacob

ServiceNow lance ServiceNow Safe Workplace, une suite de quatre applications et un tableau de bord conçus pour aider les entreprises à gérer le retour de leurs employés sur leur lieu de travail et à minimiser les risques en termes de santé et de sécurité. Déjà disponible sur servicenow.com/safeworkplace, la suite d’applications Safe Workplace est optimisée par la plateforme Now.

ServiceNow Safe Workplace : 4 applications et un tableau de bord ServiceNow a élargi son portefeuille de workflows pour les employés avec la suite d’applications ServiceNow Safe Workplace. Basée sur la Now Platform, celle-ci comprend 4 nouvelles applications et 1 tableau de bord qui aident les entreprises à évaluer leur état de préparation au retour dans les locaux.

Pour aider les collaborations conjointes entre les départements RH, informatique, juridique et les services généraux, ServiceNow a lancé :

• Employee Readiness Surveys : une application qui aide les organisations à évaluer le niveau de préparation de leurs employés au retour au travail. Une série de questions portant sur leur degré de préparation et d’intérêt personnel pour le retour au travail sont adressées aux collaborateurs. Sur la base de leurs réponses, les employeurs peuvent déterminer les mesures nécessaires à mettre en place pour assurer un retour des collaborateurs en toute sécurité.

• Employee Health Screening : une application qui permet aux entreprises qui souhaitent mettre en place des mesures préventives de demander à leurs collaborateurs de vérifier que leur état de santé leur permet de revenir au bureau. Ces mesures de précaution peuvent impliquer la déclaration de la température ou la mise à disposition d’équipements individuels de protection selon la réglementation en vigueur dans l’entreprise pour assurer la santé et la sécurité de ses collaborateurs. Cela permet aux employeurs de déterminer si l’entrée sur le lieu de travail est sans danger pour l’employé et ses collègues. L’application fournit également un tableau de bord permettant de visualiser les tendances par site et d’enregistrer le retour des employés dans leurs installations.

ServiceNow lance également 2 nouvelles applications pour aider les entreprises à préparer le retour de leurs employés sur site :

• Workplace Safety Management permet aux responsables des services généraux de configurer rapidement des espaces de travail propres et hygiéniques, qui respectent les recommandations de distanciation sociale, pour que les employés puissent revenir travailler en toute sécurité. L’application permet d’assigner des plages de temps afin que les collaborateurs occupent ces espaces pendant une durée déterminée et que soient configurés des horaires de nettoyage entre chaque personne. Des rapports et des tableaux de bord prêts à l’emploi donnent aux gestionnaires une vue en temps réel des réservations d’espaces de travail et des seuils de réservation pour les étages, les bâtiments et les sites. Ils disposent également d’une vue en temps réel et historisée des tâches de nettoyage.

• Workplace PPE Inventory Management aide les organisations dans la gestion et le suivi de leurs besoins en matière d’équipements de protection individuels afin de garantir la sécurité physique de leur personnel. Le tableau de bord de l’application fournit une vue complète de l’inventaire par installation, ainsi qu’un aperçu global pour l’ensemble du site, ainsi que l’ihistorique des niveaux d’équipement. L’inventaire peut être mis à jour quotidiennement pour une gestion précise et en temps réel.

Grâce à la puissance de la Now Platform, ServiceNow rassemble toutes les données issue de ces applications en une seule vue avec son tableau de bord sur la sécurité sur le lieu de travail, disponible gratuitement. Celui-ci croise les données des applications avec les données épidémiologiques publiques pour permettre aux organisations visualiser géographiquement les infections et d’examiner en détail des lieux de travail spécifiques. Les sites sont identifiés par des indicateurs qui permettent de connaitre la capacité d’une entreprise à ouvrir et rester ouverte en fonction de la main-d’œuvre et de l’état de préparation du lieu de travail.

Le retour des employés sur leur lieu de travail nécessite une planification, une exécution et une agilité minutieuses de la part des organisations. Tous les départements de l’entreprise doivent travailler ensemble, de manière transparente, afin de créer une expérience sûre et productive pour tous les employés, qu’ils retournent sur le lieu de travail ou qu’ils continuent à travailler à domicile. Cela repose sur des flux de travail complexes et interfonctionnels. Ils sont essentiels pour fournir aux collaborateurs la capacité d’effectuer leur travail efficacement, où qu’ils se trouvent.

Les produits complets de ServiceNow pour les workflows des employés permettent de vivre ces expériences et d’autres encore de manière simple et facile. Par exemple, les capacités existantes de ServiceNow en matière de campagnes ciblées peuvent informer différents groupes d’employés - tels que les employés situés dans des zones géographiques spécifiques ou dans certains départements - des plans de retour au travail, engager les employés pour un retour d’information et lancer des flux de travail pour agir sur ce retour d’information. En outre, Lifecycle Event de ServiceNow peut créer des flux de travail associés au parcours de l’employé, comme le retour sur le lieu de travail, la gestion de son intégration, les transferts et les congés. Les capacités de Lifecycle Event peuvent être utilisées pour automatiser les processus liés aux ressources humaines, à l’informatique, au services généraux et d’autres fonctions encors, afin d’aider les employés à retourner sur leur lieu de travail de manière transparente.

Les organisations qui ont opéré une transformation digitale grâce à la mise en place de workflows numériques, pourront plus facilement reprendre le travail de manière efficace, productive et sûre. ServiceNow s’est engagé à aider ses clients à faire face à cette pandémie et à faire en sorte que le retour au travail soit bénéfique pour tous. Développer les applications d’intervention d’urgence

L’annonce d’aujourd’hui fait suite à l’introduction par ServiceNow, le 16 mars dernier, d’un programme de support client visant à les aider à maintenir leurs activités commerciales pendant la pandémie du COVID 19. A cette occasion, la société avait lancé 4 applications communautaires pour aider les agences gouvernementales et les entreprises à gérer les workflows complexes liés à des interventions d’urgence. Ces applications sont toujours disponibles sur servicenow.com/crisisresponse et seront accessibles gratuitement jusqu’au 30 septembre 2020. Près de 6 000 installations ont déjà eu lieu à ce jour.

Aujourd’hui, ServiceNow publie des mises à jour de deux de ces applications afin d’aider les entreprises à se réorienter vers un lieu de travail traditionnel. Elles comprennent :

• Emergency Self Report : Cette application permet à un employé de signaler à son employeur qu’il est en auto-quarantaine, de lui indiquer quand il retournera sur son lieu de travail, et fournit à l’employeur une assistance au déroulement des opérations. L’application est désormais prise en charge sur Now Mobile, afin que les employés puisse faire leur propre déclaration n’importe quel appareil.

• Emergency Outreach : Cette application aide les entreprises à entrer en contact avec les employés pour évaluer l’impact. Les employeurs peuvent communiquer par e-mail pour fournir des informations et des mesures de sécurité et demander une réponse pour confirmer qu’ils se trouvent dans un environnement sûr. Les employeurs peuvent également utiliser l’application ServiceNow Now Mobile pour envoyer des notifications push aux collaborateurs via leur téléphone portable afin d’obtenir une réponse. ServiceNow a mis à jour l’application Emergency Outreach pour l’intégrer à d’autres canaux de communication tels que Slack et Microsoft Teams.

ServiceNow a conscience du besoin de soutien suite à l’épidémie du COVID-19. L’entreprise et ses employés se sont engagés à verser 1,5 million de dollars à plusieurs organismes tels que la Croix-Rouge américaine, la Fondation CDC, l’International Medical Corps, le Mayor’s Fund to Advance New York City, la Second Harvest of Silicon Valley, la Silicon Valley Community Foundation et la Fondation des Nations unies. Ces fonds permettront d’aider à la gestion de l’épidémie, notamment en fournissant une formation, des repas et des équipements de protection individuelle au personnel médical de première ligne et à d’autres travailleurs essentiels, une aide à l’alimentation et au logement pour les familles et les personnes dans le besoin, des subventions et des prêts à faible taux d’intérêt pour les petites entreprises, etc.