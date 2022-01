ESET nommé « leader stratégique » par AV-Comparatives, pour ses qualités de prévention et de traitement des menaces sur les terminaux (EPR)

janvier 2022 par Marc Jacob

ESET a été nommé leader stratégique dans le rapport Endpoint Prevention and Response (EPR) Comparative Report de 2021, l’un des tests les plus complet des solutions de détection et de traitement des menaces sur les terminaux (EDR) et de produits de sécurité pour terminaux jamais réalisés par AV-Comparatives. Le test a porté sur le bundle ESET PROTECT Enterprise, comprenant la console d’administration ESET PROTECT, ESET Endpoint Security, ESET Enterprise Inspector et ESET Dynamic Threat Defense version 8.1.

AV-Comparatives, un organisme de tests impartiaux bien connu pour ses tests novateurs en environnement réel, a soumis les produits de 10 éditeurs à un ensemble de 50 attaques ciblées, chacune déployée par différentes techniques et tactiques.

S’appuyant sur ces tests approfondis, AV-Comparatives a créé une carte, Enterprise EPR CyberRisk Quadrant™, qui « mesure l’efficacité de chaque produit à empêcher l’exploitation de failles de sécurité, les économies qui en résultent, les coûts d’achat du produit et les coûts dus à la fiabilité du produit (encourus en raison des faux positifs) ». ESET a été nommé leader stratégique, soit la plus haute certification. Les leaders stratégiques offrent « des produits d’EPR présentant un retour sur investissement très élevé et un coût total de possession très faible, grâce à des fonctionnalités techniques exceptionnelles combinées à des coûts raisonnables. » Les leaders stratégiques « développent par ailleurs des protections novatrices et les mettent en œuvre de manière impressionnante dans leurs produits. »

ESET a obtenu des scores élevés dans les catégories de la prévention active, du traitement passif, et des fonctionnalités combinées de prévention/traitement, obtenant les pourcentages respectifs de 96 %, 100 % et 98 %.

Comme indiqué dans le rapport, ESET PROTECT Enterprise a obtenu d’excellents résultats face aux 50 scénarios d’attaque distincts, et a démontré ses capacités à protéger les entreprises. La console d’administration intuitive et facile à utiliser a été saluée, ainsi que l’abondance de données contextuelles fournies aux analystes SOC pour qu’ils hiérarchisent et atténuent les menaces, et poursuivent leurs enquêtes.

Andreas Clementi, PDG et fondateur d’AV-Comparatives, a déclaré : « ESET a non seulement obtenu un score élevé pour la prévention et le traitement combinés durant les tests, mais a également fait preuve de fonctionnalités exceptionnelles de détection et de reporting. Les résultats du test ont contribué au faible coût total de possession d’ESET et ont assuré une fois de plus la position d’ESET en tant que leader stratégique dans la seconde édition de ce test AV-Comparatives. »