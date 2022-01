STEPHYA rejoint le Groupe METALINE

janvier 2022 par Marc Jacob

Fort de plus de 750 collaborateurs, le Groupe METALINE organise ses activités de gestion opérationnelle des infrastructures informatiques des Systèmes d’Information de ses clients en différents grands pôles parmi lesquels : Digital Workplace, Global Services, Datacenter et édition logicielle.

Créée il y a 22 ans par Salim BOUZIANE, la société STEPHYA – plus de 8 M€ de CA en 2021 – est spécialiste du service et du support aux datacenters tout au long des étapes de leur cycle de vie, avec entre autres l’aménagement, l’urbanisation, le déménagement, mais aussi des expertises résolument nouvelles sur le déploiement de solutions DCIM, ou l’accompagnement sur le test et la qualité des réseaux optiques inter et intra datacenter. Les clients de STEPHYA sont les grands opérateurs de datacenters de colocation neutre, des acteurs Telecom, des grands acteurs de l’univers du Cloud, et les exploitants de Datacenters des grandes entreprises industrielles ou de services.

STEPHYA est une société de services spécialisée dans les activités de Datacenter. STEPHYA a acquis depuis plus de 20 ans une forte expérience dans les prestations et services du Datacenter. Nous intervenons et assistons nos clients tout au long du cycle de vie du Datacenter, depuis le conseil en conception et urbanisation, la mise à disposition de Centres de Services, la gestion de la demande, les gestes de proximité, le support niveau 1 et 2.

STEPHYA est aussi spécialiste du transfert de masse : stratégie, gouvernance et mise en œuvre des relocalisations Datacenter et Postes de travail complexes, type salles des marchés.

STEPHYA intervient pour les infrastructures câblage cuivre et fibre optique et les intégrations de PDUs, la mise en œuvre et la gestion des référentiels (DCIM, gestion de parc, outils de gestion d’exploitation), le maintien en condition opérationnelle des salles, la distribution d’équipements actifs et d’accessoires, le montage et l’intégration sur site ou dans nos ateliers. En partenariat avec Schneider, STEPHYA est affirmé et positionné comme l’intégrateur de référence de sa solution DCIM StruxureWare.

METALINE est une ESN spécialisée dans l’infogérance Digital Workplace et Datacenter. Pour offrir un service clé en main, METALINE s’est également orienté vers l’outillage des DSI en proposant la suite Qualiparc.net, une solution de mobilité d’inventaire et l’application QualiRSE.

Depuis plus de 35 ans, METALINE accompagne ses clients sur la mise en place et l’optimisation Qualité des centres de services, la gestion des actes de proximité sur la France et l’administration globale de votre système d’informations. Sur la partie Datacenter, nos techniciens de proximité réalisent l’ensemble des gestes curatifs et préventifs sur vos environnements techniques.