DigiCert® Trust Lifecycle Manager est lancé

août 2023 par Marc Jacob

DigiCert a annoncé l’extension de DigiCert Trust Lifecycle Manager, sa plateforme de gestion des certificats. Celle-ci prend désormais en charge l’intégralité du cycle de vie de plusieurs autorités de certification, notamment Microsoft CA et AWS Private CA. Elle offre également une intégration avec ServiceNow, assurant ainsi la gestion des flux de travail dans les services informatiques existants ainsi qu’un accès à une large gamme de technologies Microsoft et AWS, qui offre aux entreprises une approche unifiée pour gérer les certificats de confiance publics et privés ; il est particulièrement utile dans les applications d’authentification biométrique, d’authentification des appareils, de provisionnement WiFi/VPN, de charges de travail dans le cloud et de gestion de l’infrastructure.

Grâce à la prise en charge de Microsoft CA et d’AWS Private CA, Trust Lifecycle Manager permet de découvrir, d’émettre, d’automatiser et de révoquer des certificats. En outre, il offre la possibilité de marquer, de filtrer et d’appliquer des politiques aux certificats numériques tiers importés et découverts. Les certificats peuvent être intégrés à un large éventail de technologies par le biais d’ACME, de SCEP, d’EST et d’autres méthodes d’inscription. Par cette intégration native, DigiCert réduit les efforts et l’expertise nécessaires pour étendre la valeur des autorités de certification internes avec des capacités intégrées et préinstallées qui accélèrent la rentabilité et éliminent les erreurs humaines.

Technologies Microsoft supplémentaires prises en charge par l’intégration native :

Active Directory, pour l’auto-inscription des certificats et le provisionnement sans contact à l’aide de DigiCert® Autoenrollment Server.

Windows Hello for Business, pour la prise en charge de l’authentification biométrique par certificat

Microsoft Intune, pour la gestion des certificats fournis aux appareils des entités finales.

Azure Cloud Services, pour le déploiement des solutions DigiCert® ONE sur l’infrastructure cloud Azure

Technologies AWS supplémentaire prises en charge par l’intégration native :

Amazon Elastic Load Balancer, pour la gestion de l’authentification par certificat vers des cibles multiples

Amazon Cloudfront, pour protéger les domaines utilisant un réseau de diffusion de contenu (CDN).