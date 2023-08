Sysdig et Cybereason s’allient pour étendre la détection et la réponse dans le Cloud

août 2023 par Marc Jacob

Au fur et à mesure que les entreprises augmentent leurs investissements dans les services et l’infrastructure cloud, des défis uniques se posent concernant les permissions excessives, les mauvaises configurations et les ressources non sécurisées. Cela ajoute de l’incertitude et du travail supplémentaire pour les équipes de sécurité.

La plateforme de protection des applications Cloud-native (CNAPP) de Sysdig offre une détection et une réponse Cloud (CDR) en temps réel, ainsi qu’une gestion des vulnérabilités, des droits et de la posture. Combinée à la plateforme Cybereason XDR, les organisations peuvent désormais étendre la protection, la détection et la réponse aux menaces centrées sur les opérations pour l’ensemble de l’organisation, ce qui permet aux équipes de sécuriser leurs actifs les plus précieux d’une manière visuelle et d’apporter une réponse efficace en temps réel.