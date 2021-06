Atos lance « ThinkAI », une solution pour accélérer les applications d’intelligence artificielle haute performance

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

Atos annonce le lancement de « ThinkAI », une solution de bout-en-bout sécurisée et évolutive qui permet aux entreprises de concevoir, développer et fournir des applications d’intelligence artificielle (IA) haute performance.

ThinkAI s’adresse aux entreprises qui souhaitent passer du calcul haute performance traditionnel (High Performance Computing, HPC) à des simulations plus précises et plus rapides grâce à l’utilisation d’applications d’IA, ainsi qu’aux entreprises qui développent des applications d’IA et ont ainsi besoin de capacités de calcul plus puissantes.

La solution ThinkAI s’articule autour des trois axes suivants :

• Conseiller (« Advise ») : capacités de conseil basées sur le domaine d’activité du client, soutenues par les experts du Centre d’excellence en calcul avancé d’Atos.

• Concevoir (« Architect ») : solutions matérielles et logicielles d’IA de dernière génération, notamment dans le cadre de partenariats avec Graphcore et NVIDIA ; mise en œuvre de solutions de sécurité numérique.

• Développer (« Accomplish ») : orchestration de la solution de bout-en-bout, afin d’accélérer les délais de mise en œuvre et d’industrialisation de l’IA tout en optimisant les coûts.