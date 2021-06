ASUS s’associe à Microsoft pour la mise à niveau vers Windows 11

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

En préparation de ce lancement, ASUS prépare une série d’appareils nouveaux et existants pour une mise à niveau gratuite vers Windows 11.

À partir d’aujourd’hui, tous les appareils ASUS sous Windows 10 nouvellement achetés qui figurent sur la liste de mises à niveau, ainsi que de nombreux appareils ASUS sous Windows 10 éligibles déjà existants, pourront bénéficier d’une mise à niveau après la sortie de Windows 11. Par exemple, les utilisateurs actuels et les nouveaux acheteurs des modèles ZenBook Pro Duo 15 OLED (UX582), ZenBook Duo 14 (UX482), ZenBook Flip 13 OLED (UX363) et ZenBook 13 OLED (UX325) pourront tous bénéficier d’une mise à niveau vers Windows 11 - les acheteurs potentiels peuvent donc acheter aujourd’hui en sachant qu’une mise à niveau gratuite sera proposée.

Des centaines d’autres modèles ASUS livrés avec Windows 10 pourront également bénéficier d’une mise à niveau gratuite vers Windows 11, notamment les ordinateurs portables ProArt Studiobook, ZenBook et VivoBook, les ordinateurs portables de jeu ROG Strix, ROG Zephyrus et ROG Flow, ainsi que les ordinateurs portables et de bureau ASUS TUF Gaming. De nombreux ordinateurs portables ASUS ExpertBook et ordinateurs de bureau ASUS ExpertCenter seront également éligibles, ainsi que différents modèles Zen AiO et Vivo AiO et des mini PC ASUS.

Windows 11 n’est pas encore là, mais il arrivera plus tard dans l’année. En attendant, les utilisateurs d’appareils ASUS peuvent d’ores et déjà réaliser un certain nombre de choses en amont :

Constater si le PC possédé peut être mis à niveau

Utiliser l’application PC Health Check pour vérifier si un PC existant remplit les conditions requises pour exécuter Windows 11. Si c’est le cas, il est possible d’obtenir une mise à niveau gratuite après le début de son déploiement.

Acheter un nouveau PC

ASUS propose une large gamme de PC Windows 10 qui peuvent être mis à niveau gratuitement après le lancement de Windows 11.

Effectuer une sauvegarde du PC

Dans le cas d’une acquisition de nouveau PC, les fichiers et les photos du PC actuel peuvent être sauvegardés sur OneDrive et retransférés ensuite sur le nouveau PC.

Le plan de déploiement de la mise à niveau est en cours de finalisation et devrait commencer à la fin de l’année 2021 et se poursuivre en 2022. Le calendrier précis variera selon les appareils.