Ping Identity unifie sa PingOne Cloud Platform et annonce PingAuthorize

juin 2021 par Emmanuelle Lamandé

La nouvelle version de PingOne Cloud Platform offre aux entreprises un point unique à partir duquel elles peuvent gérer tous les produits et services de Ping Identity dans leur arsenal de solutions de sécurité. Ping Identity a mis à jour et unifié l’ensemble de son offre dans le cloud afin de résoudre tous les défis des entreprises sur la gestion des identités de leurs collaborateurs et de leurs clients.

● PingOne for Customers permet aux entreprises de simplifier la vie de leurs clients grâce au single sign on (SSO), à l’authentification multifacteur et à d’autres services de gestion des identités.

● PingOne for Workforce connecte tout employé, fournisseur ou partenaire aux ressources dont il a besoin. Il permet aux entreprises d’adopter facilement la gestion des identités dans le cloud via une autorité d’authentification centralisée dans le cloud qui permet à chaque utilisateur de profiter d’un accès ‘single sign on’ (SSO) en un seul clic. PingOne for Workforce est idéal pour les entreprises qui cherchent à réduire l’usage des mots de passe pour leurs collaborateurs, et les risques qui en découlent, comme les vols d’identifiants.

Ping Identity a également profité de l’acquisition de la société Symphonic pour optimiser sa solution de gouvernance des autorisations. Anciennement PingDataGovernance, PingAuthorize permet aux entreprises de centraliser les autorisations afin de limiter les fraudes, de se conformer aux réglementations en matière de protection des données personnelles et d’accroître leur agilité.

La technologie intégrée dans PingAuthorize est capable de reconnaître le contexte d’une transaction pour déterminer si l’accès doit être autorisé. L’autorisation dynamique rassemble et évalue des attributs de données issus de n’importe où dans l’entreprise au moment de la transaction, et autorise sous conditions l’accès aux données ou aux services en temps réel. Elle est conçue pour les secteurs de la santé, de la banque, de la grande distribution, de l’éducation et pour toute autre entreprise qui doit protéger les données personnelles de ses utilisateurs ou de ses clients tout en autorisant l’accès à des transactions ou à des données sensibles.