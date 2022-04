Rendez-vous hebdomadaire de la cybersécurité

avril 2022 par Marc Jacob

Fortinet et Nomios s’allient à la radio n°1 du B2B, BtoBRadio.TV, afin de proposer une série hebdomadaire de podcasts dédiés au monde de la cybersécurité, et principalement au métier de RSSI.

Les décideurs en cybersécurité ont besoin d’échanger leurs expériences et leurs problématiques pour challenger leurs méthodologies de travail et leurs outils. Généralement, ils effectuent cette veille en lisant des articles sur des sites spécialisés, en rencontrant leurs pairs lors d’événements et de salons informatique ou encore en participant à des associations comme le CESIN. Le podcast et la radio en général sont des supports permettant d’être utilisés en double tâche comme par exemple dans les transports ou encore en faisant la cuisine.

En cherchant à compléter notre veille technologique sur la cybersécurité, nous avons fait le constat que les podcasts actuellement disponibles en français étaient essentiellement centrés sur l’hacking et ne traitaient pas assez de la réalité des RSSI et décideurs de la sécurité informatique des entreprises. D’un autre côté, Alain Marty, après avoir créé 12 séries de podcasts dédiés au BtoB, cherchait à compléter BtoBRadio.TV par une thématique cybersécurité. Le succès de ses podcasts réside dans la diversité des sujets abordés. Nous découvrons une personnalité, son parcours et ses hobbies tout en abordant les spécificités de son métier et les atouts de son entreprise. L’équilibre est assuré par l’alternance de questions entre un animateur journaliste et des partenaires spécialistes du métier de l’interviewé.

Le métier de la cybersécurité et ses enjeux sont depuis quelques années au cœur des préoccupations des entreprises. Alain Marty, à l’écoute des dirigeants, a naturellement évoqué avec Nomios la pertinence de démarrer un podcast dédié à la Cyber.

La difficulté dans notre métier est de pouvoir discuter librement des sujets cybers sans pour autant dévoiler la politique de sécurité de son entreprise. Nous avons donc choisi de nous entourer de Fortinet et avons confié l’animation de ces podcasts à deux spécialistes du sujet ; Christophe Auberger, Directeur Technique - Evangéliste Cybersécurité chez Fortinet et Bruno Chery, RSSI de Nomios. Nous évoquons avec nos invités des enjeux généraux, des difficultés rencontrées, des succès passés et bien entendu de la place des enjeux de cybersécurité dans son entreprise.

Comment écouter Cyber Radio.TV ?

La série de podcast est disponible sur toutes les plates-formes de streaming depuis quelques jours (Spotify, Deezer, Apple podcast, Amazon music) et sur le site de BtoBRadio.TV.

Nous créons ainsi un rendez-vous hebdomadaire ou vous retrouverez chaque semaine une interview d’un peu plus de 10 minutes d’un RSSI ou d’une responsable d’entreprise s’exprimant sur les enjeux cyber.

Pour le lancement de Cyber Radio.TV, nous vous proposons d’écouter dès à présent les interviews de Thomas Mendonça, Directeur général digital et innovation de Fitness Park ; Pascal Martinez, Directeur Technologie et Systèmes d’information de Covéa ; Nicolas Eyraud, Chief Information Security Officer ; Skander Ben Jdidia, RSSI ; et Katia Statuto, RSSI interne de Carrefour.