Cloudflare annonce D1 une base de données intégrée pour la plateforme serverless Workers

mai 2022 par Marc Jacob

Cloudflare, Inc. lance Cloudflare D1, une base de données serverless. Cloudflare D1 permettra aux développeurs de commencer à créer des applications sur des bases de données grâce à Cloudflare Workers, et ce en quelques clics. Les données seront stockées à proximité des utilisateurs, offrant de meilleures performances, sans les complexités liées à l’installation ou à la gestion d’une base de données traditionnelle.

Toutes les applications, aussi bien celles pour smartphone que les applications SaaS pour entreprises en passant par les frameworks comme Ruby on Rails, utilisent des bases de données pour le stockage. Et SQL est le principal langage utilisé pour interroger et mettre à jour ces bases de données, quelle que soit leur taille. La solution D1 de Cloudflare offrira un accès instantané à l’une des technologies de base de données les plus largement déployées au monde, SQLite, directement depuis Cloudflare Workers. L’association de la plateforme de développement serverless de Cloudflare et des bases de données instantanées permet aux développeurs de créer des applications riches, sur des bases de données, sans jamais se soucier du déploiement ou de la gestion d’une base de données.

Contrairement à d’autres bases de données sur le marché, Cloudflare D1 utilisera le réseau mondial de Cloudflare pour optimiser la base de données d’une entreprise en la plaçant aussi près que possible de ses clients, afin d’offrir l’expérience la plus rapide qui soit aux utilisateurs. En outre, en associant les solutions de stockage à sa plateforme de traitement serverless, Cloudflare rationalise l’expérience des développeurs lors de la création d’applications à pile complète. Cloudflare D1 sera compatible avec l’API SQLite, l’une des plus populaires et largement utilisées dans le monde. Avec Cloudflare D1, les développeurs pourront :

• Localiser intelligemment les données, où que soient les utilisateurs : avec Cloudflare D1, il n’est pas nécessaire de choisir une région. Au lieu de cela, Cloudflare stocke automatiquement votre base de données là où sont vos utilisateurs, offrant ainsi des performances fulgurantes.

• Lancer facilement une base de données avec Cloudflare Workers : pas besoin d’étudier longuement les bases de données complexes ; créez simplement une instance Cloudflare Workers et lancez une base de données en quelques clics.

• Importer les données d’autres fournisseurs dans Cloudflare : avec Cloudflare D1, les développeurs peuvent transférer avec fluidité des données provenant d’autres fournisseurs de bases de données.

• Démultiplier la puissance et l’étendue de Cloudflare Workers au sein de leurs applications : l’intégration complète de Cloudflare D1 dans Cloudflare Workers facilite considérablement le développement d’applications à pile complète.

• Réduire les frais de transfert de données : l’objectif de Cloudflare est de faire de Cloudflare D1 l’option la moins coûteuse pour une base de données simple et sécurisée conçue pour les développeurs. C’est pourquoi Cloudflare ne facture pas de frais de transfert de données, permettant ainsi aux développeurs de transférer facilement les données d’un service à un autre.