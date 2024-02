Zoom leader du MultiCaaS selon le dernier rapport Omdia

février 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce que sa solution MultiCaaS apparaît leader dans le domaine selon le récent rapport Omdia sur les tendances de communications unifiées et de collaboration en 2024, intitulé 2024 Trends to Watch : Unified Communications and Collaboration.

Une solution MultiCaaS combine les communications unifiées en tant que service (UCaaS) et le centre de contact en tant que service (CCaaS). La solution MultiCaaS de Zoom est composée de services de téléphonie sur le cloud VoIP avec Zoom Phone et d’une solution de centre de contact omnicanal avec Zoom Contact Center. Cette solution est également alimentée par des capacités d’IA, avec l’assistant d’IA générative Zoom AI Companion.

Comme l’indique le rapport : "Cette reconnaissance souligne la position de Zoom en tant que leader dans l’espace UCaaS et CCaaS, en mettant en avant ses fonctionnalités robustes, ses capacités avancées en matière d’IA et son interface intuitive. Zoom se démarque comme un choix préférentiel, s’alignant sur les résultats de l’étude et soulignant son engagement à offrir des capacités supérieures de collaboration et de création alimentées par l’IA dans le cadre du MultiCaaS."

Le sondage d’Omdia sur la visioconférence dans le cadre de ce rapport prévoit que les Big Three du secteur (Microsoft, Zoom et Cisco) domineront le marché avec plus de 75 % des parts. Zoom se concentrera sur une plateforme MultiCaaS unique capable d’offrir une expérience AI cohérente à travers ses offres UCaaS, réunions (Zoom Meetings) et centre de contact (Zoom Contact Center). Zoom offrira également une proposition unique via son espace de travail adaptatif Zoom Docs et des outils de networking d’entreprise au sein de sa plateforme.