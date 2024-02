Forrester : Les services MDR de Kudelski Security permettent de détecter les menaces plus rapidement et d’y répondre plus efficacement tout en minimisant les coûts par rapport à une solution interne

Kudelski Security, la division du Groupe Kudelski en charge de la cybersécurité, annonce la publication des résultats d’une étude Total Economic Impact™ des services MDR de Kudelski Security. Menée par Forrester Consulting, cette étude a identifié deux bénéfices principaux pour les entreprises qui ont recours aux services managés de détection et de réponse aux menaces (MDR) de Kudelski Security. Le premier réside dans une efficacité accrue, qui permet une détection plus rapide et plus performante des incidents, évitant ainsi aux entreprises de subir des dommages et des atteintes à leur réputation. Le second est une réduction significative des coûts par rapport à la mise en place d’un SOC moderne interne. L’étude démontre qu’il faut en moyenne six mois seulement pour que l’investissement soit rentable et que les organisations peuvent obtenir un retour sur investissement important sur une période de trois ans.