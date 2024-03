Zoom AI Companion intègre le chat en français et la détection automatique des langues pour les réunions

mars 2024 par Marc Jacob

Zoom Video Communications Inc. annonce une prise en charge étendue des langues et une fonctionnalité de détection automatique pour son assistant d’IA générative Zoom AI Companion, afin de renforcer la collaboration et la communication des équipes multilingues. Zoom AI Companion prend désormais en charge neuf langues (anglais, français, allemand, espagnol, italien, portugais, chinois simplifié, chinois traditionnel et japonais) dans Zoom Team Chat. Les utilisateurs qui communiquent dans les langues prises en charge peuvent désormais utiliser AI Companion pour générer des chats et résumer les fils de discussion. D’autres langues seront bientôt disponibles.

Les fonctionnalités de résumé de réunion et de questions en réunion d’AI Companion ont été étendues à 36 langues pour Zoom Meetings, afin d’aider les équipes internationales à communiquer plus facilement.

La nouvelle fonctionnalité de détection automatique de Zoom AI Companion peut détecter automatiquement si des langues prises en charge sont utilisées lors d’une réunion et générer un résumé dans la langue la plus utilisée. Les utilisateurs multilingues n’ont plus besoin de définir au préalable la langue principale qui sera utilisée lors de la réunion pour en obtenir un résumé complet.

Depuis le lancement d’AI Companion en septembre 2023, plus de 510 000 comptes Zoom ont activé l’assistant d’IA et l’ont utilisé pour générer plus de 7,2 millions de résumés de réunions.

Zoom AI Companion est disponible sans frais supplémentaires pour les comptes d’utilisateurs Zoom payants éligibles. Pour plus d’informations sur Zoom AI Companion, la page dédiée sur le site de Zoom.