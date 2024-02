Scaleway lance ses serveurs RISC-V

février 2024 par Marc Jacob

Scaleway lance une gamme de serveurs RISC-V, marquant une fois de plus son engagement envers l’innovation et sa volonté de faire émerger les technologies de demain.

Le RISC-V, une architecture libre de jeux d’instructions pour CPU, deviendra l’architecture dominante dans un monde où les états cherchent à reprendre leur souveraineté sur la production de semi-conducteurs. C’est une révolution du paysage des acteurs des microprocesseurs qui s’annonce, reposant sur l’adoption d’un langage universel, dépourvu de licences commerciales et libéré des contraintes géopolitiques.

Scaleway adopte une stratégie proactive auprès de ses clients en proposant dès maintenant une gamme de serveurs RISC-V. Cette initiative vise à favoriser le développement d’applications et à encourager l’émergence de leaders européens dans la fabrication de microprocesseurs. La transition vers le RISC-V ouvre la porte à des solutions plus durables et adaptées aux centres de données, incarnant ainsi l’engagement de Scaleway envers la durabilité et l’efficience énergétique.

Embarquant le SoC T-HEAD TH1520, 16GB de RAM et 128GB de stockage au prix de 15,99€ par mois, l’Elastic Metal RV1 est une offre accessible à tous. L’architecture RISC-V, bien que jeune et en cours d’optimisation, affiche déjà des performances étonnantes grâce à sa conception moderne et ouverte. Elle propose dès à présent une alternative crédible aux architectures établies telles que x86 et ARM.

Les serveurs EM-RV1 sont le fruit de plusieurs mois de recherche et développement dans les laboratoires Scaleway de Paris. Chaque aspect de leur conception, des premiers prototypes, jusqu’à la fabrication des boîtiers en impression 3D, témoigne d’une approche itérative et artisanale pour vous proposer au plus tôt une gamme de serveurs RISC-V robuste disponible dans le cloud.