xSentinelOne nomme Rob Salvagno au poste de Senior Vice President du Corporate Development

SentinelOne nomme Rob Salvagno au poste de Senior Vice President du Corporate Development

octobre 2021 par Patrick LEBRETON

SentinelOne, Inc., la plateforme autonome de cybersécurité, vient d’annoncer la nomination de Rob Salvagno au poste de SVP, Corporate Development.

Fort de ses 20 ans d’expérience, dans le développement d’entreprises technologiques, par le biais de fusions et acquisitions et d’investissements stratégiques, Rob Salvagno rejoint SentinelOne après avoir occupé les fonctions de Directeur Général du fonds d’investissement américain KKR & Co. Inc. Il avait pour principal responsabilité l’investissement dans des entreprises IT en phase de croissance.

Avant de rejoindre KKR & Co. Inc, Rob Salvagno a dirigé l’équipe de développement des entreprises de Cisco pendant cinq ans en tant que VP Corporate Development. Au cours de son mandat chez Cisco, il a mené un certain nombre d’acquisitions stratégiques déterminantes, notamment AppDynamics, Duo Security et Meraki, et a également développé de manière significative la filiale d’investissement de Cisco, Cisco Investments,