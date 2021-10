Arrow Electronics signe un accord paneuropéen avec le fournisseur de cloud computing Scaleway

octobre 2021 par Marc Jacob

Arrow Electronics a signé un accord paneuropéen avec Scaleway, fournisseur multi-cloud alternatif pour start-ups et développeurs. Les fournisseurs de service cloud et leurs clients peuvent désormais souscrire aux solutions de cloud public de Scaleway via ArrowSphere, la plateforme de gestion de cloud d’Arrow.

Sur le marché du cloud, Scaleway se positionne avec des offres haut de gamme et une philosophie tournée vers l’innovation, l’ouverture et l’ultra-compétitivité. Pour éviter le « verrouillage » et permettre à ses clients d’opter pour une stratégie multi-cloud, la plateforme repose sur des technologies standards qui leur permettent de créer, étendre et faire évoluer leurs infrastructures informatiques dans le cloud public. Pour assurer aux fournisseurs de service cloud et aux clients finaux une protection des données et une conformité aux réglementations, Scaleway se distingue aussi par son implémentation européenne et sa gouvernance.

La plateforme ArrowSphere aide les partenaires de distribution à gérer, différencier et développer leur activité de cloud computing. Sa place de marché comprend tous les principaux fournisseurs hyperscale, ainsi que des offres publiques et privées de IaaS, PaaS, SaaS et de logiciels cloud. La plateforme offre une gestion continue du cycle de vie du cloud avec des fonctionnalités telles que le dimensionnement automatisé, l’intégration complète de la facturation, le reporting et l’analyse prédictive. ArrowSphere propose également un système DevOps intégré et des portails personnalisables qui permettent aux clients finaux de gérer leurs propres transactions.