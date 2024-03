Vertiv présente les nouveautés de son programme partenaire

mars 2024 par Marc Jacob

Vertiv met au cœur de sa stratégie commerciale le développement du channel et l’accompagnement des revendeurs informatiques dans la réussite de leurs projets en France.

À ce titre, des outils d’aide à la vente et de gestion de leads seront dévoilés. Grâce à un accès revendeur direct aux demandes de deal registrations et le localisateur de partenaires, il est désormais possible d’identifier des opportunités selon les besoins des clients Vertiv cherchant des revendeurs agréés en France. De plus, d’autres ressources d’aide à la vente, des configurateurs en ligne et des formations en ligne certifiantes sont mises à la disposition des revendeurs IT.

Par ailleurs, le Programme Incentive Vertiv (VIP), disponible via le portail partenaire, évolue et récompense les partenaires Vertiv sur leur engagement, la fréquence de leurs achats ainsi que la vente des produits phares du trimestre, en cumulant des points bonus. Ces derniers peuvent être convertis en euros et échangés contre un large choix d’articles sur la boutique de récompenses VIP.

Vertiv présentera également ces solutions phares d’alimentation et de distribution électriques comme l’onduleur Vertiv™ Liebert® GXT5 online double conversion avec batteries Lithium-Ion et les PDU en rack avec prises combinées C13/C19, ou encore ses consoles serveurs Avocent® ACS 8000 pour la gestion IT à distance, ainsi que ses solutions de pointe comme le système datacenter modulaire Vertiv™ SmartMod et le micro-datacenter Edge-Ready Vertiv™ VRC-S.

Les revendeurs pourront explorer ces solutions en réalité augmentée via l’application Vertiv XR, qui offre une représentation réaliste et intuitive des produits dans l’environnement cible, qu’il s’agisse d’un datacenter, d’un bureau, d’un couloir ou d’une pièce. Ils pourront découvrir comment le produit fonctionne, de comprendre, par exemple, quel est le flux d’air à l’intérieur d’une solution de refroidissement, la distribution et l’alimentation électrique, et ce qui le différencie de la concurrence.