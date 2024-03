delaware France remporte le SAP EMEA North Partner Excellence Award 2023 - Cloud Contribution

mars 2024 par Marc Jacob

delaware France a reçu le Prix d’Excellence pour les Partenaires SAP® EMEA North 2024 pour la catégorie Cloud Contribution. Les prix ont été décernés par SAP aux partenaires SAP les plus performants d’Europe du Nord, du Moyen-Orient et d’Afrique qui ont apporté des contributions exceptionnelles à la transformation numérique des entreprises qui utilisent les solutions SAP.

Les bénéficiaires - en partenariat avec SAP - aident les clients à adopter l’innovation, à obtenir des résultats rapidement, à croître de manière durable et à fonctionner plus simplement avec les solutions SAP.

Sélectionnées parmi la grande et diverse base de partenaires de SAP, les nominations pour les SAP EMEA North Partner Excellence Award sont basées sur des données de vente internes de SAP. Un comité composé de représentants régionaux et mondiaux de SAP détermine les partenaires gagnants dans chaque catégorie selon des critères tels que la réalisation de ventes et les performances. Les prix sont présentés dans diverses catégories, y compris les ventes globales, l’innovation, la technologie, les services et des domaines spécifiques aux solutions.

« Félicitations à nos lauréats du SAP EMEA North Partner Excellence Award. Une fois de plus cette année, vous avez montré ce que signifie un véritable partenariat, en aidant plus de clients à naviguer dans leurs parcours de transformation commerciale, avec passion et innovation. » Rafael Brugnini, Responsable des Partenaires en Chef, SAP EMEA

delaware France a reçu son prix lors de la Cérémonie des SAP EMEA North Partner Excellence Award 2024, une réunion des dirigeants de SAP, des employés de terrain de SAP et des partenaires. Il s’agit de la plus grande réunion annuelle de vente de SAP, axée sur l’échange d’informations sur la stratégie de SAP, la méthodologie de vente, les opportunités de croissance et les innovations de produits, ainsi que sur les moyens de réussir au cours de l’année.