Veeam lance programme Cyber Secure

janvier 2024 par Marc Jacob

En cas d’attaque, le client est mis en relation avec l’équipe de réponse aux ransomwares de Veeam, le programme déployant ensuite une assistance post-incident pour finaliser le rétablissement de son activité. En souscrivant au programme Veeam Cyber Secure, les entreprises ont la certitude qu’elles seront préparées et prêtes à affronter une cyberattaque quand celle-ci se produit.

Le programme Veeam Cyber Secure comprend des services de reprise sur incident tels qu’un processus d’intégration complet, une assistance en matière de conception et de mise en œuvre ainsi que des bilans trimestriels. En cas d’incident, le client peut contacter un chargé de support technique (SAM — Support Account Manager) dédié, ainsi qu’une équipe de réponse aux ransomwares en bénéficiant d’un accord de niveau de service (SLA) de 30 minutes.

En souscrivant au programme Veeam Cyber Secure, les entreprises se donnent les moyens de faire face à la prochaine cyberattaque en sachant que les sauvegardes seront propres, fiables et prêtes pour une restauration rapide. Le programme Veeam Cyber Secure repose sur trois éléments clés :

1. Une sécurité à toute épreuve — un accompagnement à la conception et à la mise en œuvre à la fois attentif et dédié, qui garantit l’application des bonnes pratiques de Veeam pour assurer l’implémentation sécurisée des solutions Veeam selon les normes de sécurité les plus élevées. Les clients bénéficient d’une assistance à l’intégration avancée en sept phases, ainsi que de rigoureuses évaluations de sécurité effectuées chaque trimestre par les experts de la Société pour assurer la sécurité des environnements Veeam ;

2. Une assistance intégrale en cas de cyberincident : lors d’une attaque de ransomware ou d’un cyberincident, l’équipe d’intervention Veeam Ransomware SWAT (véritables « ceintures noires » de la récupération des données) est disponible 24/7 avec des accords de niveau de service de 30 minutes ; cette équipe est prête à entrer en action et à agir immédiatement. Au cours de cette période, les clients sont accompagnés par un chargé de support technique (Support Account Manager) attitré pour l’assistance et la remontée d’information ; ils peuvent également contacter des ingénieurs de support chevronnés qui combinent une solide expertise des produits aux connaissances acquises dans le cadre de précédents projets ;

3. Une protection financière : outre l’assurance d’une restauration rapide à partir d’une copie fiable et propre des données sauvegardées grâce à la mise en place des standards de sécurité les plus stricts, Veeam propose la garantie Veeam Ransomware Recovery, qui prévoit le versement de jusqu’à 5 millions de dollars au titre du remboursement des frais de récupération des données en cas d’attaque avérée.

Disponibilité

Le nouveau programme Cyber Secure est disponible immédiatement.