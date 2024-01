Equinix et wpd concluent l’un des plus importants contrats d’achat d’électricité verte en France

janvier 2024 par Marc Jacob

Equinix, Inc. et wpd, producteur d’énergies renouvelables, ont signé sept contrats d’achat d’électricité (PPA) issue d’énergies renouvelables d’une durée de 20 ans. Ces accords correspondent à une capacité installée de plus de 100 MW et la production de plus de 300 GWh d’énergie verte chaque année en France.

Ce contrat d’achat d’électricité verte sur le long terme (PPA), l’un des plus importants jamais signés en France, a été facilité par Schneider Electric et comprend quatre projets de parcs éoliens en Nouvelle-Aquitaine, deux dans les Hauts-de France et un site situé dans les Pays de la Loire.

L’accord apportera un financement à long terme qui favorisera le déploiement des énergies renouvelables en France tout en contribuant plus largement à la décarbonation du réseau. Ce PPA réaffirme également l’engagement d’Equinix en matière de développement durable, dans la continuité de son objectif de neutralité carbone à l’échelle mondiale d’ici 2030.

Les PPA de cette nature jouent un rôle crucial dans l’atteinte des objectifs de neutralité carbone pour la France et ses entreprises, et démontrent la maturité des PPAs dans l’Hexagone. Pour wpd, les PPA permettent de diversifier ses options de financement pour les projets d’énergie éolienne en cours de développement.

Cet accord représente également une grande avancée pour wpd France, renforçant sa position d’acteur majeur sur le marché français et européen des PPA. wpd possède déjà une grande expertise dans ce domaine, ayant signé son premier PPA avec des leaders industriels internationaux en 2013.

Les contrats entreront en vigueur au plus tard en 2025 et soutiendront donc la production d’énergies renouvelables en France jusqu’en 2045. Les garanties d’origine (GO) générées par le projet seront attribuées aux 11 sites de Datacentres qu’Equinix exploite en France.

Il s’agit du vingtième contrat d’achat d’électricité verte sur le long terme pour Equinix dans le monde/ Il vient d’ajouter à une capacité totale de 912 MW via des accords similaires aux Etats-Unis, en France, en Finlande, en Espagne, au Portugal et en Suède alors que l’entreprise continue d’augmenter considérablement ses investissements dans les énergies renouvelables à l’international.

Equinix a été l’un des premiers acteurs de l’industrie des centres de données à s’engager à atteindre la neutralité carbone, en s’alignant sur un objectif scientifique à court terme approuvé, pour la réduction des émissions sur l’ensemble de ses sites et sur sa chaîne d’approvisionnement d’ici à 2030. Il est également l’un des signataires fondateurs du Climate Neutral Data Centre Operator Pact, qui mène des actions visant à cadrer les initiatives de durabilité pour le secteur des centres de données au sein de l’UE afin qu’il atteigne la neutralité carbone d’ici 2030.