Marie-Laure DENIS est reconduite dans ses fonctions de présidente de la CNIL

janvier 2024 par Marc Jacob

Après l’avis favorable des commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat, le 17 janvier 2024, Marie-Laure Denis est reconduite dans ses fonctions de présidente de la CNIL pour un mandat de cinq ans, par décret publié au Journal officiel du 31 janvier 2024.

Le président de la République a proposé, le 21 novembre 2023, le renouvellement de Marie-Laure Denis en qualité de présidente de la CNIL. Comme le prévoient les textes (article 13 de la Constitution), Marie-Laure Denis a ensuite été auditionnée par les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat le mercredi 17 janvier 2024. Celles-ci ont émis un avis favorable à cette nomination.

Par décret du président de la République du 30 janvier 2024, publié le 31 janvier au Journal officiel, Marie-Laure Denis est reconduite dans ses fonctions de présidente de la CNIL pour un mandat de cinq ans.

Je suis honorée de ce renouvellement dans mes fonctions. Je vois dans cette décision la reconnaissance du travail accompli par le Collège et les agents de la CNIL ces dernières années. Compte tenu de l’explosion des usages numériques dans notre quotidien, nous devrons continuer à œuvrer pour une protection effective des données personnelles et du droit à la vie privée, tout en privilégiant une régulation pragmatique et équilibrée.

Marie-Laure Denis

Lors de ses auditions parlementaires, Marie-Laure Denis a présenté certaines de ses ambitions et priorités pour les cinq années à venir :

la protection de l’enfance dans les usages en ligne et l’éducation au numérique ;

le maintien d’un équilibre entre libertés et sécurité ;

la régulation de l’intelligence artificielle ;

la prévention des risques cyber ;

la participation à une gouvernance partagée, des textes issus du « paquet numérique européen » ;

la possibilité pour la CNIL de se projeter sur l’ensemble du territoire.

Diplômée de l’Institut d’études politiques de Paris en 1988 et ancienne élève de l’École nationale d’administration (promotion « Condorcet »), Marie-Laure Denis a consacré 20 ans de son parcours professionnel à la régulation au sein d’autorités administratives indépendantes.

Membre du Conseil d’État, elle débute sa carrière dans l’administration en 1990 et exerce des fonctions comme membre ou directrice de cabinets de collectivités locales ou ministériels.

En 2004, Marie-Laure Denis devient membre du Conseil supérieur de l’audiovisuel (devenu l’Arcom) jusqu’en 2011, date à laquelle elle rejoint l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), également comme membre du Collège, jusqu’en 2017. Elle a également été membre de la commission des sanctions (CORDIS) de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) de 2017 à 2019.

Depuis le 2 février 2019, Marie-Laure Denis, conseillère d’État, est présidente de la CNIL.

Textes de référence

Décret du 30 janvier 2024 portant nomination de la présidente de la Commission nationale de l’informatique et des libertés - Mme DENIS (Marie-Laure)

Décret du 30 janvier 2024 portant nomination à la Commission nationale de l’informatique et des libertés - Mme DENIS (Marie-Laure)

Vidéos

Audition de Marie-Laure Denis le 17 janvier 2024 devant la commission des lois du Sénat

Audition de Marie-Laure Denis le 17 janvier 2024 devant la commission des lois de l’Assemblée nationale