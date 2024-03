Tenable lance un assistant d’IA générative

mars 2024 par Marc Jacob

Tenable a renforcé ExposureAI, les capacités et services d’IA générative au sein de sa plateforme de gestion de l’exposition Tenable One. De nouvelles fonctionnalités permettent aux clients de résumer rapidement les chemins d’attaque pertinents, de poser des questions à un assistant IA et de recevoir des conseils d’atténuation spécifiques pour réduire les risques. Les applications de recherche et de chat de la plateforme sont alimentées par Google Cloud, dont les modèles Gemini dans Vertex AI.

• Résumé des chemins d’attaque : possibilité d’afficher un résumé généré pour chaque chemin d’attaque via une interface unifiée, qui fournit une description complète et des indications sur la manière dont un attaquant peut tirer parti d’un chemin d’attaque en cours au sein de l’environnement.

• Assistant IA : il permet de poser des questions spécifiques sur le chemin d’attaque résumé à l’assistant IA de Tenable, ainsi que sur chaque nœud situé le long du chemin. Ces questions comprennent des demandes d’informations sur un asset donné, le nombre d’administrateurs de domaine y ayant accès, le correctif pouvant être appliqué pour atténuer une vulnérabilité d’un chemin d’attaque et le nombre de chemins d’attaque que ce correctif atténue.

• Conseils d’atténuation : cette fonctionnalité fournit automatiquement des conseils d’atténuation spécifiques pour chaque chemin d’attaque. Cela représente un gain de temps car il n’est désormais plus nécessaire d’examiner les options pour déterminer quel correctif ou numéro de version appliquer, ou quel groupe d’utilisateurs dispose d’un accès non autorisé.