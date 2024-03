DTiX installe un datacenter à Chalon-Sur-Saône

mars 2024 par Marc Jacob

DTiX met en oeuvre un réseau régional de datacenters de colocation interconnectés. Après son site de Dijon en 2020, DTiX, installe son second datacenter à Chalon-Sur-Saône (71), à proximité de l’A6 et sur le réseau de fibres optiques Sud Bourgogne Networks. Il s’adresse aux entreprises de Saône-et-Loire et sa localisation stratégique permet aux opérateurs télécom de s’y installer pour distribuer leurs services via des chemins optiques redondants vers Chalon-Sur-Saône, Montceau-Les-Mines et le Creusot ainsi que vers Dijon, Lyon ou Paris, au travers de deux salles de distribution optique distinctes.

D’une capacité d’hébergement de 80 baies informatiques réparties dans 2 salles, pour une superficie IT totale de 350 m², le datacenter de Chalon-Sur-Saône est à très haute disponibilité (architecture Tier III, redondance des chaines de froid – free cooling, infrastructure sécurisée).

DTiX à Chalon-Sur-Saône est un datacenter « neutre » qui propose une salle de marché à ses clients pour leurs liaisons informatiques (transit IP ou accès point à point) ainsi que pour leurs besoins de services IT ou d’infogérance.

Ultra-sécurisé et de proximité, accessible 24h/24, il répond aux besoins d’externalisation d’infrastructure informatique, d’hébergement de services IT critiques, de reprise d’activité des entreprises, des collectivités et des acteurs du numérique.

Les espaces d’hébergement sont accessibles en colocation (baie, ½ baie) ou au sein de suites privatives (à partir de 6 baies). Chaque baie est sécurisée, accessible sur authentification et supervisée 24/7. Des suites permettent de répondre aux exigences des éditeurs et hébergeurs de systèmes HDS (données de santé) ou PCI DSS (données bancaires).

Caractéristiques techniques :

•

Superficie IT : 350 m2 / baies 47u 600 x 1200 – alimentation électrique redondée

•

Sécurité : Supervision 24/7, accès sécurisé par badge biométrique, site protégé et à l’écart de zones à risques industriels.

•

Fiabilité Tier III : Taux de disponibilité de 99,98%.

•

Optimisation énergétique : Free Cooling, Cold Corridor PUE Cible (indicateur d’efficacité énergétique) < 1,4,

•

4 opérateurs télécom et de services IT présents au 1er avril 2024