SigaGuard est disponible sur la Marketplace Microsoft Azure

février 2024 par Marc Jacob

SigaGuard est spécialement conçu pour répondre aux défis uniques de la cybersécurité dans les environnements OT. En intégrant notre solution à la Marketplace Microsoft Azure, nous offrons à nos clients une expérience transparente et sécurisée pour renforcer la protection de leurs actifs critiques.

Avantages pour les clients

• Simplicité d’accès : Les clients peuvent désormais découvrir, évaluer et déployer SigaGuard directement depuis la Marketplace Microsoft Azure, simplifiant ainsi le processus d’acquisition et d’intégration.

• Intégration fluide : SigaGuard s’intègre parfaitement aux services et aux solutions existantes de Microsoft Azure, offrant une expérience utilisateur cohérente et une gestion centralisée des ressources.

• Sécurité renforcée : En combinant la puissance de la plateforme de sécurité de Microsoft Azure avec les fonctionnalités avancées de SigaGuard, les clients peuvent bénéficier d’une protection accrue contre les menaces cybernétiques dans leurs environnements OT.

À propos de SigaGuard

SigaGuard a pour principale objectif de surveiller les processus critiques, de détecter et alerter toute anomalie et évidement une cyberattaque. Dans les environnements industriels, la cybersécurité doit impérativement se concentrer sur la continuité des processus et la santé des actifs.

SigaGuard est une sonde déployée hors bandes, utilisant le signal électrique brut pour monitorer et protéger les infrastructures critiques, et offre plusieurs avantages clairs et simples :

• Détection précise des problèmes : SigaGuard analysent le signal électrique brut, ce qui lui permet de détecter avec précision les variations, les anomalies et les menaces potentielles dans les infrastructures critiques. Elle peut repérer des problèmes tels que les surtensions, les chutes de tension, les interférences électromagnétiques et d’autres problèmes électriques, ce qui facilite une intervention rapide avant que des dommages importants ne se produisent.

• Surveillance en temps réel : SigaGuard collecte en permanence des données sur les signaux électriques, ce qui permet de détecter rapidement les changements et les schémas anormaux. Cette surveillance constante aide à identifier les problèmes potentiels dès qu’ils se produisent, permettant ainsi des mesures correctives immédiates.

• Protection contre les cyberattaques : En analysant les signaux électriques bruts, SigaGuard détecte les cyberattaques, y compris les attaques visant à perturber les systèmes critiques. En surveillant les variations anormales dans les signaux électriques qui pourraient indiquer une tentative d’intrusion ou de manipulation malveillante. Cette capacité de détection avancée permet de renforcer la sécurité des infrastructures critiques et de prendre rapidement des mesures pour atténuer les attaques.

• Réduction des temps d’arrêt : En surveillant les signaux électriques, SigaGuard contribue à la réduction des temps d’arrêt des infrastructures critiques. En identifiant rapidement les problèmes électriques ou les cyberattaques, les équipes de maintenance peuvent intervenir plus rapidement pour résoudre les problèmes et minimiser les perturbations. Cela permet d’améliorer la disponibilité et la fiabilité des infrastructures critiques.

• Amélioration de la gestion des ressources : fournit des informations précises sur les performances et les états des infrastructures critiques. Ces données peuvent être utilisées pour optimiser la gestion des ressources, planifier la maintenance préventive, prendre des décisions basées sur des données concrètes et améliorer l’efficacité globale des opérations.

• Le module PRM (Parallel Reference Monitoring) : est conçu pour renforcer la sécurité des infrastructures critiques en permettant de comparer les données recueillies par des sondes de détection d’intrusion réseau, un pare-feu ou bien encore le HMI en charge de la supervision du processus critique.

• Le Module S-PAS (Exercice de crise OT) : est une solution de simulation avancée qui vous permet de modéliser facilement des systèmes OT composés de dizaines ou de centaines de machines et de simuler des scénarios réalistes incluant des cyberattaques réelles.

En conclusion, en dupliquant le signal électrique brut, SigaGuard offre une surveillance précise et en temps réel des infrastructures critiques, détectant les problèmes électriques, les cyberattaques et les anomalies potentielles. SigaGuard permet de réduire les temps d’arrêt, renforcer la sécurité et améliorer la gestion des ressources, assurant ainsi le bon fonctionnement des infrastructures critiques.