Check Point dévoile la série de passerelles Quantum Force

février 2024 par Marc Jacob

Check Point® Software Technologies Ltd. présente la série Check Point Quantum Force : une gamme innovante de dix pare-feux extrêmement performants conçus pour répondre et aller au-delà des grandes exigences de sécurité des centres de données d’entreprise, des périmètres de réseau, des campus et des entreprises de toutes tailles. Quantum Force Security Gateways fonctionne sur la plateforme avancée Check Point Infinity, qui intègre une intelligence de sécurité basée sur le cloud, un système sophistiqué de réponse automatisée aux menaces et plus de 50 moteurs d’IA.

Ces passerelles sont capables de fournir jusqu’à 1 Tbps pour une prévention des menaces alimentée par l’IA et d’atteindre un taux de blocage des malwares inégalé de 99,8 %. La série Quantum Force réinvente les références de performances des pare-feux, car elle offre une efficacité de prévention des menaces deux fois supérieure, une efficacité énergétique multipliée par deux et des facteurs de forme compacts 1RU/2RU pour une optimisation de l’espace, ainsi qu’une gestion unifiée pour répondre aux scénarios de sécurité les plus rigoureux.

Quantum Force permet aux utilisateurs de naviguer sereinement dans le monde numérique, à l’abri des malwares les plus sophistiqués et des menaces qui pèsent sur la chaîne logistique. De plus, il garantit des performances réseau accrues, des opérations rationalisées ainsi qu’une réponse et une remédiation automatisées aux menaces.

Le rythme de la transformation numérique et du cloud est effréné. Les effectifs qui travaillent en mode hybride sont désormais un élément incontournable dans la plupart des entreprises, d’où le besoin croissant de réseaux sécurisés et rapides pour offrir la possibilité de télétravailler en toute fluidité et sécurité. Or, les entreprises sont confrontées à de multiples défis en matière de cybersécurité qui peuvent compromettre leur capacité à protéger efficacement leurs actifs et à maintenir leur efficacité opérationnelle. Comprendre les complexités technologiques, gérer de multiples fournisseurs et sécuriser un trafic de plus en plus chiffré, les entreprises font face à une pression continue pour renforcer leur posture de sécurité et optimiser leurs ressources.

« Le travail hybride et l’adoption du multicloud ont étendu la surface d’attaque et compliqué la sécurité des entreprises. Face à la pénurie de talents en sécurité informatique, les entreprises devraient envisager des solutions pilotées par l’IA pour développer l’analyse et l’automatisation, et se protéger des menaces qui se multiplient », déclare Pete Finalle, responsable de la recherche en sécurité chez IDC. « La nouvelle série Quantum Force de Check Point, qui comprend dix passerelles de sécurité alimentées par l’IA et fournies dans le cloud, offre jusqu’à 1 Tbps de performances en matière de prévention des menaces, de blocage automatisé des menaces sophistiquées. Elle uniformise également la gestion, simplifie les opérations, réduit le temps de réponse et optimise l’efficacité de la sécurité. »

Les pare-feux de Check Point Quantum Force constituent une solution rentable qui améliore les performances du réseau, simplifie l’infrastructure technologique et réduit les dépenses d’énergie, d’infrastructure et d’exploitation. Les capacités de Check Point Quantum Force concernent notamment :

• Quantum Force garantit une prévention des menaces deux fois plus performante jusqu’à 63,5 Gbps. Son format compact 2RU/1RU et sa densité élevée d’interfaces 1/10/25/40/100 Gbps renforcent son efficacité. Quantum Force est doté d’une architecture modulaire et flexible unique, conçue pour s’adapter à l’évolution des besoins des clients en matière de réseau en toute transparence, tout en offrant une efficacité énergétique multipliée par deux, gage d’une plus grande efficacité opérationnelle et d’une réduction des coûts d’exploitation.

• Une prévention des menaces pilotée par l’IA : doté d’un taux de blocage record contre les menaces et les attaques avancées, aidé par une prévention des menaces basée sur l’IA, Quantum Force fournit une réponse automatisée aux menaces, des renseignements sur les menaces mondiales en temps réel et la puissance de plus de 50 moteurs d’IA pour garantir une défense proactive contre une cybermenace en constante évolution.

• Une gestion consolidée de la sécurité et des politiques : une gestion consolidée de la sécurité et des politiques dans les environnements sur site, cloud et FWaaS (Firewall-as-a-Service) permet aux centres de données de rationaliser leurs opérations de sécurité.

Disponibilité

La série Check Point Quantum Force Security Gateway est actuellement disponible à travers notre réseau de partenaires internationaux.