ServiceNow et Microsoft étendent leur alliance

mai 2024 par Marc Jacob

ServiceNow et Microsoft Corp. ont annoncé une alliance stratégique élargie, combinant leurs capacités d’IA générative à la pointe de l’industrie pour améliorer les choix et la flexibilité des employés. La nouvelle intégration de ServiceNow Now Assist et de Microsoft Copilot apporte la puissance de deux assistants d’IA générative dans une expérience d’entreprise transparente, facilitant plus que jamais la création de valeur pour les travailleurs de l’entreprise et permettant aux employés de débloquer de nouvelles voies de productivité.

Now Assist et Microsoft Copilot interagiront intuitivement pour rencontrer les employés là où ils se trouvent afin qu’ils puissent exécuter des tâches de productivité courantes. Cela est rendu possible par l’intégration de l’intelligence de Now Assist, alimentée par les flux de travail de l’IA de ServiceNow, avec Microsoft Copilot pour créer une expérience plus holistique et connectée, permettant aux employés d’obtenir l’aide dont ils ont besoin auprès de l’assistant d’IA génératif le plus pertinent, quelle que soit la plateforme sur laquelle ils se trouvent.

La présence simultanée de ServiceNow et des assistants IA de Microsoft au sein de Microsoft 365 peut contribuer à éliminer rapidement les frictions pour les employés.

Plus précisément, Copilot sera en mesure de transférer les demandes des employés à Now Assist dans Microsoft Teams. Qu’il s’agisse de demander ou de résoudre le problème d’assistance d’un client, ou même d’être connecté à un agent en direct pour obtenir de l’aide sur un problème complexe, Now Assist fournira aux employés des réponses aux questions ainsi que des recommandations d’actions et d’étapes suivantes d’une manière conversationnelle. Ces actions combinent la connaissance du domaine de l’entreprise de Now Assist et la connaissance du contexte de l’utilisateur et des données organisationnelles provenant des chats, du courrier électronique, du calendrier et des fichiers de Microsoft 365.

Les capacités futures permettront également des expériences telles que permettre aux employés d’engager Copilot pour Microsoft 365 à partir de ServiceNow pour créer des documents, tels qu’une présentation dans Microsoft PowerPoint, sur la base des invitations de ServiceNow, favorisant l’entreprise numérique pilotée par l’IA.

ServiceNow et Microsoft sont des partenaires stratégiques depuis 2018, aidant les clients à mieux travailler et à accomplir davantage. La nouvelle d’aujourd’hui concernant le partenariat élargi entre ServiceNow et Microsoft représente la prochaine phase d’innovation pour leurs clients et la façon dont leurs deux plateformes donneront de l’autonomie à la prochaine génération d’entreprises numériques pilotées par l’IA. Notamment, Microsoft a également été reconnu avec le prix 2024 ServiceNow Innovation and Build Partner of the Year lors de la conférence annuelle Knowledge de ServiceNow.

Disponibilité

• L’intégration de Now Assist et de Microsoft Copilot annoncée aujourd’hui sera disponible à l’automne 2024.