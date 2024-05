SQUAD entre au capital de SCASSI Conseil et SCASSI Ciberseguridad

mai 2024 par Marc Jacob

SQUAD, société de conseil et d’expertise en cybersécurité, et SCASSI experte en cybersécurité des systèmes critiques embarqués, annoncent leur rapprochement stratégique et poursuivent l’ambition de devenir un acteur leader sur le marché de la cybersécurité en Europe.

En s’adjoignant les compétences de SCASSI, le groupe SQUAD - qui figure parmi les leaders de la cybersécurité en France avec près de 100 millions d’€ de chiffre d’affaires et 850 collaborateurs - poursuit son plan de développement initié en décembre 2020 dont l’objectif est d’être, d’ici fin 2026, un leader européen de la cybersécurité, en réalisant 150 millions d’€ de chiffre d’affaires grâce à 1200 talents.

Aux côtés de SQUAD, SCASSI, société créée en 2005 par Laurent Pelud, et dirigée par Pierre Nicolas, est reconnue comme une des entreprises les plus expertes dans le monde de la cybersécurité des systèmes critiques et embarqués. Elle ambitionne d’accélérer sa stratégie commerciale ‘grands comptes’ au niveau national et international, d’investir significativement dans son développement humain tout en déployant de nouvelles offres.

Pour y parvenir, elle pourra s’appuyer sur les 10 agences locales de SQUAD (Paris, Lyon, Bordeaux, Aix-en-Provence, Sophia Antipolis, Toulouse, Nantes, Rennes, Montréal, Genève).

« SCASSI, deuxième opération de croissance externe du Groupe, conforte notre offre 360° et nous permet d’affirmer plus encore notre expertise au travers de prestation d’audit et de conseil. » commente Marc Brua, co-fondateur et Directeur Général de SQUAD. « Aussi bien nos offres que les compétences de nos équipes sont complémentaires. De ce fait, ce rapprochement est un atout de taille dans le développement de la société et dans la manière dont nous nous positionnons vis-à-vis de nos clients. Dès aujourd’hui, nous pouvons les accompagner sur toutes leurs problématiques cyber et sur tout type de prestations ».

En effet, l’arrivée de SCASSI au sein de SQUAD élargit la gamme de services de cybersécurité du Groupe. Il étend désormais sa capacité à fournir l’intégralité des services de cybersécurité, allant des services managés 24/7 à l’audit de cybersécurité sur les sujets IT et OT, qui viennent s’ajouter aux prestations actuelles du groupe, conseil stratégique, architecture, intégration de solutions, détection & réponse aux incidents, tests d’intrusion, sécurité applicative, DevSecOps, et exploitation de solutions.

Stratégiquement, cette acquisition se traduira aussi par l’entrée du directeur général de SCASSI, Pierre NICOLAS, au capital de SQUAD. Il rejoindra également le Comité de Direction du Groupe SQUAD.

Le groupe SQUAD composé de SQUAD, NEWLODE, et SCASSI, travaille déjà pour plus la moitié des sociétés du CAC 40 et du SBF 120.

A travers cette acquisition le Groupe SQUAD va développer la totalité de ses activités en Espagne en s’appuyant sur sa nouvelle filiale, SCASSI CIBERSEGURIDAD.