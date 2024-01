Semkel recrute Thierry Bettini au poste de Directeur Conseil

janvier 2024 par Marc Jacob

Semkel, cabinet d’intelligence économique spécialisé dans le renseignement d’affaires, la cybersécurité et le dark web, aborde une nouvelle phase de sa stratégie d’expansion avec l’arrivée de Thierry Bettini au poste de Directeur Conseil. Économiste de formation, Thierry Bettini a plus de 30 ans d’expérience dans le domaine de l’informatique, dont près de 10 ans dans la cybersécurité. Après 7 années passées à la direction de projets d’organisation commerciale en Europe et aux États-Unis, il a conduit le développement business de plusieurs éditeurs de logiciels et cabinets de conseil IT internationaux. Ces expériences lui ont permis de mettre en place une approche globale, de l’audit à la fondation de stratégies de croissance, renforcée par des méthodes de réorganisation et de revitalisation des équipes, d’harmonisation et d’outillage des processus de gestion.

Basé à Paris, Thierry Bettini apportera aux clients de Semkel son expertise et sa connaissance de

l’écosystème cyber et aura notamment pour missions le développement et l’accélération

commerciale, la supervision des missions stratégiques et la construction de la stratégie de

l’entreprise.

Thierry Bettini est titulaire d’un doctorat en Sciences Économiques

de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Depuis 10 ans, il a

occupé les fonctions clés au sein de cabinets de conseils et

d’éditeurs de logiciels spécialistes en cybersécurité.

Thierry Bettini commence sa carrière en 1988 dans l’industrie

aéroportuaire chez Air France en tant que Sales and Marketing

Project Manager UK/USA. Il continue sur sa lancée en intégrant

RESA AIRPORT DATA SYSTEMS en 1995, où il débute sa

spécialisation dans le domaine de l’IT, qu’il consolidera en

rejoignant successivement Blaze Software, Neoxia, Adhoc

International, Masior et Devoteam. En 2014, il prend les fonctions

de director of Sales and Marketing chez Ilex, un éditeur européen

de logiciels spécialisé dans les solutions de gestion d’accès et

d’identité. En 2019, Thierry Bettini crée Cybersec&You, un

fédérateur de solutions spécialisés dans le domaine de la

cybersécurité européenne de confiance.