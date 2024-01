TD SYNNEX étend le parcours d’habilitation pour Copilot for Microsoft 365 aux fournisseurs de solutions cloud

janvier 2024 par Marc Jacob

TD SYNNEX étend le parcours d’habilitation pour Copilot for Microsoft 365 aux fournisseurs de solutions cloud. En outre, plus de 500 personnes ont reçu une certification dans le cadre du programme TD SYNNEX.

Ces récentes étapes démontrent l’engouement du secteur au développement de l’expertise et des ressources qui permettront aux partenaires de capitaliser sur l’opportunité de transformation grâce à l’IA générative, alimentée par des réalisations de l’industrie telles que l’extension de la disponibilité de Copilot annoncée le 15 janvier. Copilot for Microsoft 365 libère la productivité des utilisateurs et la créativité dans les applications Microsoft les plus utilisées, notamment Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams. Il inclut également une sécurité de niveau entreprise, la confidentialité, la conformité et l’IA responsable pour s’assurer que tous les traitements de données se produisent à l’intérieur d’un Tenant Microsoft 365.

Le programme Enablement Journey de TD SYNNEX jette les bases d’une transition transparente, offrant aux partenaires le soutien dont ils ont besoin pour aider leurs clients à tenir la promesse d’une collaboration améliorée, de processus rationalisés et de gains de productivité inégalés. La collaboration entre TD SYNNEX et Microsoft s’intensifie à mesure que Copilot for Microsoft 365 devient disponible dans le réseau de distribution et promet des innovations qui vont remodeler la façon dont les partenaires et leurs clients abordent le travail dans le paysage numérique.