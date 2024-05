Ouverture du centre technologique Eviden Mission Critical Systems à Prottes, en Basse-Autriche

mai 2024 par Marc Jacob

Eviden annonce l’ouverture de son nouveau site, l’Eviden Mission Critical Systems Technology Center, à Prottes, en Basse-Autriche. L’inauguration a eu lieu le 29 avril dernier, reflétant l’engagement d’Eviden à faire progresser les technologies satellitaires et à favoriser l’innovation, y compris sa solution phare de surveillance de l’espace SkyMon. Les solutions et services Mission Critical Systems d’Eviden apportent efficacité et sécurité aux activités critiques de la défense, de la sécurité intérieure, des télécommunications et des industries critiques.

Le centre technologique Eviden Mission Critical Systems servira de cadre à des projets collaboratifs, réunissant des experts, des chercheurs et des professionnels de l’industrie. Le centre s’appuiera sur l’expérience éprouvée de SkyMon en matière de solutions de surveillance des porteuses de satellites et de localisation des interférences. En outre, il s’appuiera sur la maîtrise de bout en bout des technologies avancées proposées par Mission Critical System et permettra de prendre des décisions rapides et pertinentes et d’apporter des solutions spécialisées dans des situations critiques.

SkyMon est à la pointe des avancées technologiques, et le centre technologique des systèmes critiques servira de point focal pour faire avancer les innovations dans le domaine de la connaissance de la situation dans l’espace (SSA), de la connaissance de la situation des communications par satellite (SCSA), de la localisation des satellites, de l’interception et de diverses autres initiatives. La solution SkyMon permet aux utilisateurs d’identifier les interférences et de gérer les transporteurs de manière transparente au sein d’un système unifié.