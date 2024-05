monday.com annonce la nomination de Pierre Berlin en tant que Directeur Général pour la zone EMEA

mai 2024 par Marc Jacob

monday.com Ltd. annonce la nomination de Pierre Berlin au poste de Directeur Général pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique (EMEA).

Cette nouvelle fonction s’inscrit dans la structure hybride par régions de monday.com, qui donne des moyens d’action aux différents marchés tout en assurant un lien étroit avec les principales fonctions mondiales. Cette structure hybride par régions permet de soutenir la montée en gamme de l’entreprise et renforce son leadership mondial. Elle a été mise en place en octobre 2023 avec les nominations de Jamison Powell au poste de Directeur Général pour l’Amérique du Nord et de Dean Swan en tant que Directeur Général pour l’Asie-Pacifique et le Japon. M. Berlin sera placé sous la responsabilité de Yoni Osherov, Chief Revenue Officer (CRO) de monday.com.

M. Berlin a plus de 25 ans d’expérience et a occupé des postes de direction chez Figma, Mixpanel et LinkedIn, où il s’est principalement consacré à la mise en place et au développement des activités régionales de chacune de ces sociétés.

Chez monday.com, M. Berlin supervisera la stratégie de mise sur le marché (GTM) de la société dans la zone EMEA et sera basé au siège européen de Londres. Les principales priorités de M. Berlin sont d’étendre la présence de monday.com sur les marchés et les secteurs verticaux, d’encourager les partenariats clés et de renforcer l’offre destinée aux entreprises dans cette zone géographique.