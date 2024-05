Tanium annonce son nouveau Programme de vérification de services partenaires

mai 2024 par Marc Jacob

Tanium annonce son nouveau Programme de vérification de services partenaires. Cette nouveauté permet à l’éditeur de reconnaître et de récompenser des fournisseurs ayant développé leurs capacités afin de proposer des offres basées sur des solutions conçues par Tanium et ses principaux partenaires technologiques. Les partenaires de lancement comprennent Avanade, Ernst & Young, Plat4mation et WWT, et sont tous passés par le processus obligatoire de formation et de vérification, en plus d’avoir créé des services intégrés ponctuels et récurrents basés sur des solutions conçues par Tanium en compagnie de Microsoft et ServiceNow.

Le programme permet de s’assurer que les clients bénéficient des services des meilleurs partenaires Tanium – ceux qui sont passés par une formation complète et par l’inspection de leur offre. Ces derniers profitent d’un soutien se traduisant par la promotion et l’activation conjointes de leurs services, et par un plan de développement.

Par exemple, Plat4mation permet aux clients de tirer pleinement parti des workflows et des capacités d’orchestration de ServiceNow pour piloter ITX efficacement, atteindre leurs objectifs de conformité, et prendre des mesures pour remédier aux risques grâce aux technologies de visibilité et de contrôle en temps réel de Tanium.

De plus, Avanade offre à la fois une expertise approfondie dans le déploiement de solutions de sécurité Microsoft, et une visibilité et un contrôle de pointe sur les endpoints. Ses clients peuvent ainsi gérer leurs endpoints en temps réel, les intégrer à leur écosystème technologique, et déployer efficacement les solutions de sécurité Microsoft pour enregistrer un retour sur investissement plus rapide.