NordVPN a augmenté le nombre de ses emplacements

mars 2024 par Marc Jacob

NordVPN a terminé la phase de développement de son réseau et a considérablement augmenté la géographie des emplacements auxquels les clients peuvent accéder. Avec plus de 6 200 serveurs et un accès à 111 pays, NordVPN dispose désormais de la plus large couverture géographique de tous les fournisseurs de VPN.

Alors que NordVPN n’utilisait que des serveurs VPN physiques dans le passé, l’extension actuelle des emplacements pris en charge a été rendue possible par l’introduction d’un nouvel ensemble de serveurs virtuels qui respectent les normes les plus élevées en matière de cybersécurité et de protection de la vie privée.

Les serveurs virtuels fonctionnent grâce à des serveurs physiques dédiés situés en dehors du pays ciblé. Les serveurs physiques sont configurés pour résoudre une adresse IP afin qu’elle corresponde à l’adresse IP d’un pays différent de celui où ils sont effectivement situés. Grâce à cette configuration, il n’est pas nécessaire qu’un serveur physique soit localisé dans le pays ciblé pour accéder à son réseau. Par exemple, en janvier 2024, NordVPN a lancé son premier serveur virtuel en Inde, avec son serveur physique dédié situé à Singapour.

Les nouveaux emplacements des serveurs VPN virtuels ont été triés sur le volet dans le monde entier et ont été choisis en réaction aux demandes et besoins croissants des clients de NordVPN.

En plus de ce développement, NordVPN a augmenté le nombre de connexions simultanées. Parce que le nombre d’appareils utilisés chaque jour par les clients ne cesse d’augmenter, NordVPN permet désormais aux utilisateurs de sécuriser jusqu’à 10 appareils avec un seul compte Nord et d’améliorer encore plus la confidentialité.