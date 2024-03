CyberArk lance un navigateur axé sur la sécurité des identités

mars 2024 par Marc Jacob

Bénéficiant d’outils de contrôle intelligent des privilèges et d’une grande simplicité de déploiement sur tous types de terminaux, le navigateur CyberArk Secure Browser est spécialement conçu pour un monde en cloud et assure un accès sécurisé et homogène aux ressources disponibles sur site et aux applications accessibles en tant que service (SaaS). Il apporte aux équipes en charge de la sécurité un niveau sans précédent de visibilité, de contrôle et de gouvernance qui contribue à empêcher l’utilisation malveillante d’identités, de terminaux et d’identifiants compromis au moment de la connexion, ainsi qu’ultérieurement. Composant de la plateforme CyberArk de sécurité des identités, le Secure Browser permet à toutes les identités — humaines ou machines — d’accéder de façon sécurisée à toutes sortes de ressources et d’environnements, en tous lieux et à partir de n’importe quel terminal.

Une étude réalisée aux États-Unis en mars 2024 auprès d’employés de bureau souligne les risques de cybersécurité liés à l’utilisation des navigateurs en entreprise[1] :

78 % des personnes interrogées utilisent le même terminal pour accéder aux informations confidentielles ou sensibles de leur entreprise, ainsi qu’à leurs données personnelles ;

65 % des personnes interrogées doivent enfreindre les règles de navigation sécurisée de leur entreprise pour accomplir leurs tâches (12 % déclarent « toujours » les enfreindre) ;

59 % des personnes interrogées sauvegardent leurs identifiants et mots de passe professionnels dans le navigateur utilisé au bureau.

Mis à la disposition des utilisateurs de la plateforme CyberArk de sécurité des identités, le navigateur Secure Browser protège les ressources les plus précieuses des entreprises en assurant une expérience sécurisée sans mot de passe, en facilitant l’accès aux informations et aux actifs privilégiés, ainsi qu’en empêchant les brèches de sécurité provoquées par le vol de cookies et les attaques par prise de contrôle de session. Les récentes failles de sécurité et les études menées par CyberArk Labs montrent que des techniques telles que le vol de cookies peuvent permettre aux auteurs de menaces d’accéder facilement à des données et à des actifs sensibles en contournant totalement les outils d’authentification. Le navigateur Secure Browser garantit l’absence de cookies susceptibles d’être volés.

Le navigateur CyberArk Secure Browser aide les entreprises à relever les principaux défis de cybersécurité :

en sécurisant tous les accès, y compris les accès à privilèges et sensibles, à partir du navigateur ;

en s’intégrant en toute transparence à l’architecture de sécurité et de gestion des accès et des identités (IAM) des entreprises ;

en fournissant aux utilisateurs un moyen sûr et sécurisé d’accéder aux ressources de leur entreprise à partir de leurs propres terminaux, managés ou non ;

en séparant les applications et domaines professionnels et personnels ;

en assurant un accès simple et rapide aux ressources pour tous les types d’utilisateurs, y compris les groupes à haut risque ;

et en rationalisant la capacité à répondre aux exigences en matière d’audit et de conformité aux réglementations.