Les télécommunications facent aux défis de l’agilité, l’innovation et la sécurité

mars 2024 par André Quicheron, directeur en charge des partenariats chez Colt Technologies Services

Le secteur des télécommunications est en constante évolution, façonné par les besoins changeants des entreprises, des consommateurs et de la technologie. Depuis plusieurs mois, la transformation numérique est le principal défi des télécoms, les entreprises et les organisations exploitent la technologie pour innover, rester compétitives et répondre à l’évolution des demandes des clients et du marché. Les télécoms doivent continuellement réorganiser leurs modèles opérationnels, leurs canaux de communication et les attentes de leurs fournisseurs de services pour prospérer dans un environnement en constante évolution.

L’évolution du travail a mis en évidence le rôle crucial d’une communication transparente et d’une collaboration efficace pour soutenir les équipes à distance. Alors que l’adoption du travail à distance continue de croître, les fournisseurs de télécommunications doivent améliorer leurs offres en introduisant des fonctions intelligentes qui favorisent une meilleure collaboration interne entre les équipes.

L’IA transforme les opérations de télécommunications

Le secteur des télécommunications connaît une évolution notable, alimentée par les capacités de l’intelligence artificielle (IA). Prochainement, les algorithmes d’IA seront intégrés de manière complexe dans diverses facettes des opérations de télécommunications, améliorant l’efficacité des réseaux, prévoyant les besoins de maintenance et transformant les services d’assistance à la clientèle. Les solutions alimentées par l’IA joueront un rôle central dans l’optimisation des performances du réseau, la prévision des interruptions de service et la fourniture de solutions de maintenance proactives.

L’évolution de l’automatisation devrait atteindre des niveaux sans précédent, marqués par l’avènement de l’hyper automatisation permettant aux entreprises de réaliser des réductions de coûts allant jusqu’à 30 %. L’automatisation des processus robotiques (RPA) sera intégrée à l’intelligence artificielle (IA) et à l’apprentissage automatique, permettant de rationaliser les processus commerciaux complexes pour accroître l’efficacité et la précision. Les organisations vont pivoter vers des processus de prise de décision pilotés par l’IA, en tirant parti de l’analyse des données pour faciliter des choix plus rapides et plus éclairés.

L’expérience client optimisée par l’équilibre entre les interactions humaines et l’IA

L’omniprésence de l’IA est indéniable, et son impact sur les services de réseau devrait s’intensifier. Les entreprises spécialisées dans l’IA investissent massivement dans des solutions de service client automatisées, visant à fournir des interactions transparentes et efficaces :70 % d’entre elles prévoient d’augmenter les ressources consacrées aux investissements dans l’IA en 2024. Au-delà des interactions avec les clients, l’influence de l’IA s’étendra à divers domaines, notamment l’optimisation des réseaux, la maintenance prédictive et l’intelligence conversationnelle.

Cependant, il est crucial de trouver un équilibre entre les interactions humaines et l’IA afin d’optimiser les expériences des clients. Les assistants virtuels, les chatbots et les plateformes d’IA conversationnelle joueront un rôle central dans la transformation de l’infrastructure numérique des entreprises et la redéfinition des relations avec les clients. Les entreprises devront identifier les domaines les plus adaptés à la mise en œuvre de l’IA pour rationaliser les opérations, améliorer l’efficacité et se concentrer sur leurs compétences clés.

La 5G pour libérer le potentiel de la connectivité

La 5G est un sujet majeur dans le secteur des télécommunications depuis un certain temps, le besoin d’une connectivité fiable et d’une meilleure bande passante s’est fait plus pressant au cours des deux dernières années. L’adoption généralisée de la 5G aura un impact significatif sur le marché des télécommunications, en permettant de nouvelles applications et de nouveaux services, et en étendant la connectivité aux zones mal desservies.

De même, l’internet des objets (IoT) se développe rapidement, le nombre d’appareils IoT connectés augmentant de 16 % pour atteindre 16,7 milliards au niveau mondial, principalement grâce à la technologie 5G. L’IoT améliore la qualité de vie des gens, permet aux entreprises d’augmenter leurs bénéfices et d’améliorer la gestion. La 5G fournira la bande passante et la faible latence nécessaires pour prendre en charge le nombre massif d’appareils IoT qui devraient se connecter au réseau dans les années à venir.

L’intégrité des données et la cybersécurité sont au cœur des préoccupations

Alors que les fournisseurs de solutions de télécommunications adoptent de plus en plus les technologies ouvertes et le cloud, l’intégrité des données et la cybersécurité restent primordiale. En outre, l’essor de l’IoT a ouvert aux cybercriminels une nouvelle voie pour exploiter les dispositifs non sécurisés et lancer des attaques. Les opérateurs de télécommunications sont responsables de quantités massives de données personnelles, ce qui les rend attrayants pour les cyber-attaques, en particulier le piratage et le spamming.

Pour pallier ces attaques, les entreprises de télécommunications augmentent considérablement leurs investissements en matière de sécurité, avec un accent particulier sur la technologie blockchain. 80 % des DSI ont déclaré qu’ils prévoyaient d’augmenter leurs dépenses en matière de sécurité en 2024. La blockchain s’avère efficace pour améliorer l’expérience client, renforcer la sécurité de la gestion des contrats et le contrôle des identités. Sa nature décentralisée et inviolable offre un cadre solide pour sécuriser les données sensibles et se protéger contre les cyber-attaques.

Stimulé par le travail à distance, l’adoption du cloud et l’informatique de pointe, le SASE intègre des principes de Zero Trust et de prévention avancée des menaces pour protéger les données et les actifs. Les modèles de déploiement et de tarification simplifiés rendent SASE accessible aux organisations de toutes tailles. L’adoption des solutions SASE devrait continuer à croître cette année : d’ici 2024, plus de 40 % des entreprises auront mis en place des stratégies explicites pour l’adoption des SASE, contre seulement 1 % en 2018.

La durabilité s’impose « naturellement »

Dans un contexte économique marqué par une forte inflation, des tensions géopolitiques accrues et des changements technologiques rapides, la durabilité s’est imposée comme une force centrale qui façonne la trajectoire de la transformation numérique. Les entreprises assistent d’ores et déjà à une montée en puissance de l’intégration de pratiques durables et respectueuses de l’environnement dans leurs cadres stratégiques. Cette évolution englobe l’adoption de technologies respectueuses de l’environnement, la mise en œuvre de mesures d’efficacité énergétique et la promotion d’initiatives de responsabilité sociale des entreprises. La transformation numérique durable n’est pas simplement une responsabilité, mais un impératif stratégique qui favorise l’avantage concurrentiel dans un monde de plus en plus préoccupé par la gestion de l’environnement.

Le secteur des télécommunications s’apprête à vivre une période de transformation significative. En adoptant l’agilité, l’innovation et la sécurité, les fournisseurs de télécommunications peuvent prospérer dans cet environnement dynamique. En s’adaptant continuellement à l’évolution de la demande, en développant de nouvelles solutions et en accordant la priorité à la cybersécurité, les entreprises de télécommunications continueront à jouer un rôle essentiel dans la définition de l’avenir de la connectivité et dans la mise en place d’une économie numérique florissante.