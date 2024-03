Le groupe RCM choisit la solution MDR de Sophos pour lutter contre les cybermenaces

mars 2024 par Marc Jacob

Le groupe RCM, spécialiste de la distribution et de la vente au détail d’automobiles, de camions et de bateaux, a retenu la solution managée de détection et de réponse (MDR) de Sophos pour protéger ses systèmes en France et en Belgique, ce qui représente environ 80 % de son parc informatique. Ce service de détection et de réponse aux cybermenaces 24h/24 et 7j/7 vient s’ajouter à d’autres produits comme Sophos XDR afin d’offrir la meilleure protection possible contre cyberattaques.

Le groupe RCM possède environ 130 concessions réparties sur la France, la Belgique, la Suisse, la République tchèque, le Royaume-Uni et le Liechtenstein. Elle représente principalement Toyota et Mercedes pour l’automobile et les camions, ou encore Highfield et Beneteau pour les bateaux, avec quelques concessions dédiées à des marques de luxe comme Porsche pour l’automobile ou encore Azimut pour sa gamme de mégayachts.

Doté d’un département informatique composé d’une dizaine de développeurs, ingénieurs data, spécialistes du support et de la sécurité, administrateurs et chefs de projet, le groupe RCM avait besoin d’une solution managée rapide et facile à déployer, efficace, complète et adaptée à l’international. Il a donc logiquement orienté son choix vers la solution MDR de Sophos, ce qui permet à ses équipes informatiques de se consacrer à leur cœur de métier, en laissant à l’équipe Sophos le soin d’analyser les logs, de détecter d’éventuelles menaces et d’alerter le service IT de RCM en cas d’éventuelle attaque.

« Notre visibilité, notre communication et la taille du groupe font de RCM une cible quotidienne pour les acteurs malveillants qui déploient des campagnes de spams et de phishing. À l’été 2023, nous avons été confrontés à une cyberattaque sur le réseau d’une entreprise que nous venions de racheter et dont le SI n’était pas encore intégré au réseau de sécurité du groupe, » déclare Julien Dominici, CIO du groupe RCM en charge de l’ensemble du périmètre IT en Europe. « En raison des multiples acquisitions qui accompagnent notre développement, l’un des principaux défis auxquels nous sommes confrontés consiste à intégrer rapidement les SI de nos filiales afin que celles-ci puissent s’aligner sur nos processus et nos normes de sécurité. En plus d’être rentables, les solutions de Sophos nous permettent de déployer rapidement un degré de protection élevé sur l’ensemble de nos concessions et filiales en France et en Belgique. »

Dans le cadre de sa croissance rapide, le groupe RCM envisage de tester les solutions de protection et de supervision réseau de Sophos via des proofs-of-concept (POC). Julien Dominici évoque également la possibilité d’étendre la protection Sophos du groupe à d’autres entités hors du périmètre France-Belgique. « À l’image d’une franchise, le groupe RCM incite ses diverses filiales à adopter rapidement les outils et solutions Sophos grâce à l’ajout de licences. »

Bruno Durand, vice-président des ventes pour la France et le Benelux de Sophos ajoute : « Nous sommes ravis d’avoir été choisis par RCM pour aider la société à harmoniser et renforcer ses mesures de cybersécurité sur son périmètre historique et nous sommes particulièrement enthousiastes à l’idée de continuer à l’accompagner dans son développement en France, en Belgique et à l’international. »

L’histoire de RCM remonte à "SAGA Mercedes-Benz", fondée en 1971. À la fin des années 80, Ronan Chabot rejoint l’aventure SAGA avant de fonder le groupe RCM en 1999.

Aujourd’hui, l’entreprise compte plus de 3050 collaborateurs et rayonne à travers 127 concessions réparties dans sept pays : France, Belgique, Angleterre, République tchèque, Suisse et Liechtenstein.

RCM a été élu Groupe européen de l’année 2023.

En 2023, RCM a réalisé un chiffre d’affaires de 2,1 milliards d’euros avec les marques Mercedes-Benz (voitures particulières, véhicules utilitaires, véhicules industriels), Toyota-Lexus, Porsche, et sa division marine RCMARINE, importateur Highfield et Azimut et distributeur Beneteau.