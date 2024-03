adista : la convergence des expertises connectivité, cloud et cybersécurité au service du Groupe Lagardère et de ses enjeux

mars 2024 par Marc Jacob

adista est depuis plus de 2 ans le partenaire de confiance du Groupe Lagardère et de ses nombreuses filiales (Lagardère Publishing, Lagardère Travel Retail, Lagardère News, Lagardère Radio, Lagardère Live Entertainment, Lagardère Paris Racing, etc.) Challenge : le Groupe se déploie sur plus de 40 pays et dans des secteurs aussi différents que l’édition, le travel retail, les médias et le spectacle vivant.

Objectifs : assurer la migration du Groupe dans le cloud, puis en assurer l’infogérance en optimisant la cybersécurité.

Retour sur une collaboration sur mesure réussie.

Actif dans plus de 40 pays et sur différents secteurs (édition, travel retail, médias et spectacle vivant) le Groupe Lagardère recherchait un partenaire capable de répondre à l’ensemble des enjeux IT très spécifiques de ses différents métiers. En 2021, Lagardère cherchait un prestataire d’hébergement et d’infogérance l’ayant conduit à sélectionner l’offre d’adista en raison de son expertise globale associant cloud, infogérance, connectivité et cybersécurité.

Une prestation IT 360° qui répond à l’ensemble des enjeux métiers de Lagardère

Depuis 2022, adista héberge les Systèmes d’Information (SI) du Groupe Lagardère, et assure leur maintien en conditions opérationnelles, en déployant notamment des services de supervision, d’exploitation, et de gestion des plateformes grâce à un pôle dédié d’administrateurs systèmes spécialisés, point de contact unique. Cette gouvernance clé en main permet aux équipes Lagardère de gagner en productivité : meilleur taux de réponse, meilleur conseil technique et rapidité d’exécution, en délégant à adista toute la gestion de leur infrastructure de sécurité informatique.

« Nous avons des activités variées. Notre besoin l’est aussi. Il nous fallait un partenaire qui soit capable de comprendre ce que peuvent être les enjeux du métier de l’édition, du travel retail, de la presse, de la radio et de l’entertainment, et qui sache s’adapter au mode de fonctionnement associé. » explique Thierry Auger, DSI Corporate et Directeur cybersécurité du Groupe Lagardère.

Pour exemple, l’ensemble des 50 SI du Groupe dont les utilisateurs doivent rejoindre les ressources applicatives centralisées et partagées, exploitent le réseau global opéré et monitoré par adista. Au-delà de la nécessité de garantir la qualité de service de bout en bout, la sécurité et la disponibilité, c’est aussi une recherche permanente de performance qui est ciblée dans le but d’optimiser au mieux l’expérience utilisateur malgré l’éloignement de certains.

L’activité spectacle, quant à elle, génère des pics de trafic lors de la mise en vente des billets. Les fonctionnalités d’autoscaling déployées permettent d’absorber ces pics en toute sérénité en attribuant automatiquement des ressources machine supplémentaires.

Une sécurité omniprésente

Les nombreuses ramifications du Groupe Lagardère induisent des enjeux de sécurité spécifiques qui se traduisent par une politique de sécurité de l’information propre à l’entreprise. adista a aligné le Maintien en Conditions de Sécurité (MCS) avec cette politique.

"Les équipes opérationnelles d’adista dédiées au build et au run se sont totalement adaptées en se formant entre autres, à la gestion du SOC (Security Operations Center) spécifique du Groupe Lagardère et à l’implémentation personnalisée de la solution Fortimail" explique Thierry Auger, DSI Corporate et Directeur cybersécurité du Groupe Lagardère

adista déploie des solutions spécifiques pour maximiser la sécurité à chaque niveau. Une solution de bastion a, par exemple, été mise en œuvre afin d’optimiser la gestion des droits d’accès à l’administration du SI. Le bastion protège les accès à privilèges des potentielles menaces extérieures. Un pare-feu applicatif anti-DDoS (attaques par déni de service) a également été déployé.

L’humain et la co-construction au centre de la relation

Plus qu’un guichet unique, le Groupe Lagardère a trouvé auprès d’adista un partenaire de proximité et de confiance. Lagardère bénéficie notamment d’un Service Delivery Manager (SDM) et bénéficie ainsi d’un contact technique en continu. Interlocuteur privilégié, interface entre le client et les équipes adista, garant des engagements et de la qualité de service rendue, le SDM assure les rôles d’analyse, de conseil, de reporting, et d’escalade.

« Les équipes d’adista se positionnent comme un soutien efficace des équipes Lagardère, ce qui favorise l’échange permanent et permet de co-construire des services répondant aux enjeux du Groupe. De nouveaux projets sont d’ailleurs en cours, notamment autour du WAN et de la protection des applications web », ajoute Thierry Auger, DSI Corporate et Directeur cybersécurité du Groupe Lagardère