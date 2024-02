Xerox déploie la solution NaaS de Verizon

février 2024 par Marc Jacob

Verizon Business annonce que Xerox Holdings Corporation adopte la solution Network-as-a-Service (NaaS) de Verizon pour accélérer la réinvention de l’organisation et l’évolution de son modèle opérationnel. Grâce à la flexibilité offerte par cette offre, notamment en matière d’extensibilité des ressources réseau, Xerox peut créer un environnement informatique plus efficace et réorienter les ressources vers l’innovation et la croissance.

La solution NaaS de Verizon fournit une solution de plate-forme réseau sécurisée pour aider les entreprises à améliorer leur efficacité opérationnelle et à s’adapter rapidement, avec une gamme de services préconfigurés et gérés sur un modèle d’abonnement. Guidée par les principes de Zero Trust en matière de sécurité, l’infrastructure réseau mondiale de nouvelle génération de Verizon soutiendra les opérations commerciales de Xerox, en fournissant des services réseau à plus de 300 sites Xerox dans le monde.

« Dans le cadre de notre Réinvention, Xerox s’engage à simplifier ses systèmes afin d’accroître l’efficacité et l’évolutivité pour mieux servir ses clients », a déclaré Louie Pastor, Chief Transformation & Administrative Officer, Xerox. « L’expansion de notre partenariat et le déploiement de la solution NaaS de Verizon en tant qu’infrastructure réseau mondiale sont la prochaine étape naturelle pour nous permettre de rester à la pointe de l’innovation, tout en nous aidant à gagner en efficacité dans toutes les zones géographiques que nous desservons. »

Dans le cadre de la transition vers le Zero Trust à l’aide de SASE avancés, Verizon Business fournira à Xerox une connectivité internet et une gamme complète de services gérés, notamment un réseau étendu, un réseau local et un réseau local sans fil. Les services supplémentaires comprennent la gouvernance opérationnelle et financière de Verizon, la gestion du centre de contact, les services de conseil en matière de réseau et de sécurité et la maintenance de Verizon sur l’ensemble du réseau à l’aide de Verizon Care.

L’adoption d’un modèle d’abonnement élimine le besoin d’investissements préalables substantiels dans l’infrastructure réseau traditionnelle, offrant une flexibilité pour l’allocation stratégique des ressources. Avec Verizon à la tête de la transformation du réseau de l’entreprise, Xerox peut continuer à donner la priorité à la fourniture de services exceptionnels à ses clients afin de relever les défis de productivité de l’environnement de travail hybride et de la dispersion géographique de la main-d’œuvre d’aujourd’hui.

Fournissant des services dans plus de 180 pays, le réseau IP mondial de Verizon comprend des actifs longue distance, métropolitains et sous-marins qui transportent le trafic IP, de données et de voix sur plus d’1,6 million de kilomètres de route, ce qui permet l’existence de plus de 500 000 périphériques de réseau, ainsi que leur hébergement et leur sécurité, gérés dans le monde entier. L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur la base de la solution NaaS de l’entreprise et soutient ses réseaux privés, mobile edge compute et ses solutions d’entreprise qui sont tous des vecteurs de croissance.