Le dilemme des datacenters, entre besoin, impact carbone et innovation

février 2024 par Damien Desanti, fondateur de PHOCEA DC

Chaque jour, nous générons de la data en quantité et, avec l’évolution de nos usages – toujours plus dématérialisés, l’explosion de l’IA, etc. – cela devrait croître de façon exponentielle dans les prochaines années. Or, la data doit être stockée.

En effet, comme l’explique Damien Desanti, fondateur de PHOCEA DC,

nouveau data center actuellement en construction à Marseille, « du

fait de la croissance des besoins des utilisateurs en termes de données

et de connectivité, on ne peut pas empêcher l’implantation et le

développement de nouveaux data centers sur notre territoire. La France

a la chance d’être le seul pays au monde à avoir deux hubs parmi le

top 10 mondial ; elle ne doit pas laisser passer le train. Le pays doit

se donner les moyens de répondre au besoin et de devenir un acteur

majeur sur la scène internationale. »

Se pose donc la question de comment contrôler et réguler ces

implantations de façon responsable, durable et souveraine, notamment

pour notre économie. D’autant plus que, selon le récent rapport de

l’Agence internationale de l’énergie (AIE) consacré à la demande

mondiale d’électricité, les datacenters sont d’ores et déjà «

les principaux moteurs de la croissance de la demande d’électricité

dans de nombreuses régions ». Et la consommation énergétique des

data centers pourrait doubler d’ici 2026. L’AIE prédit en effet que

celle-ci atteindra plus de 1 000 térawattheures (TWh) par an (contre

environ 460 TWh en 2022). Une prédiction bien loin des objectifs de

neutralité carbone à l’orée 2050…

Il y a quelques années, nous pensions que la transition numérique

serait bénéfique en tout point et nous permettrait de réduire notre

empreinte carbone. Aujourd’hui, nous prenons conscience qu’il y a un

impact derrière un envoi de mail, une visioconférence, le stockage de

photos, etc.

« Nous n’avons plus de limitation physique alors nous démultiplions

ces petites actions qui, cumulées, génèrent un impact grandissant. Il

nous faut donc faire les bons choix pour que tous les acteurs de l’IT,

à commencer par les data centers, s’orientent vers une empreinte

carbone neutre » clame Damien Desanti. « De nombreuses innovations

émergent en ce sens : l’hydrogène, la récupération de la chaleur

fatale, le pilotage des bâtiments par l’IA, des solutions de

refroidissement comme l’immersion cooling, solutions pour remplacer

l’hexafluorure de soufre (SF6) dans les cellules des matériels

moyennes tensions, etc. Il tient désormais aux institutions

d’accompagner les acteurs du marché pour accélérer l’adoption de

ces innovations. »