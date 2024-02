Deepfakes : comment les entreprises peuvent-elles se protéger ?

février 2024 par Melissa Bischoping, Directrice de la recherche sur la sécurité des endpoints chez Tanium

Fin janvier, un employé d’une multinationale basée à Hong Kong a été la victime d’une arnaque dont le préjudice est estimé à plus de 25 millions de dollars [2]. Participant à une visioconférence avec son supérieur et plusieurs de ses collègues, il a effectué plusieurs versements sur les comptes bancaires des escrocs sans se douter que les personnes présentes lors de la réunion étaient en réalité des deepfakes générés par l’IA. Les commentaires de Melissa Bischoping, Directrice, Endpoint Security Research chez Tanium :

« Dans le paysage de l’usurpation d’identité et des escroqueries, les

"deepfakes" sont à la pointe de l’innovation.

Les cybercriminels tentent constamment de contourner les efforts de

lutte contre la fraude et de vérification des identités par des

méthodes créatives qui contournent les étapes de validation que seul

un "humain" devrait être en mesure d’accomplir. On pense souvent aux

premières versions des captchas qui exigeaient que la saisie de

combinaisons de chiffres et de lettres, avant d’évoluer vers des

puzzles et des diagrammes plus complexes. Un captcha saisi seul est

souvent insuffisant pour protéger certains processus sensibles, tels

que les transactions financières et les échanges de crypto-monnaies.

Alors que les applications de deepfake sont capables de construire des

images de pièces d’identité en apparence légitime ou même des

vidéos de personnes qui n’existent pas, les plateformes qui s’appuient

sur la vérification d’identité tentent de garder une longueur

d’avance, en exigeant des "preuves de vie" plus complexes pour vérifier

que vous êtes bien une personne réelle. Récemment, lors de

l’utilisation d’une plateforme financière, j’ai dû enregistrer une

vidéo de moi en train de tourner la tête selon un schéma spécifique,

tout en tenant ma carte d’identité. Ce genre d’exercice m’a semblé un

peu farfelu, jusqu’à ce que je réalise qu’il serait beaucoup plus

difficile pour une personne générée par une application de simuler,

avec précision, le même mouvement de tête que celui que j’étais

capable de produire. Le risque, cependant, est que les méthodes et les

données que j’utilise pour "prouver" mon existence en tant qu’être

humain puissent servir à former de meilleurs modèles pour détecter ou

imiter les humains à l’avenir.

Le terme inquiétant de "deepfake" évoque généralement des

opérations criminelles, mais il existe un marché légal pour cette

technologie. De nombreux éditeurs de logiciels ont vu le jour et

présenté des possibilités d’utilisation des capacités de "deepfake"

dans l’industrie du divertissement, généralement avec le consentement

du "modèle" sur lequel elles se sont basées. Vous pouvez même

archiver votre empreinte vocale pour qu’elle soit utilisée si vous

êtes atteint d’une maladie qui vous empêche de parler tout seul. Les

technologies utilisées pour créer des "deepfakes" sont également

essentielles pour détecter les abus. Comme pour toute technologie

puissante, la légalité réside dans l’intention, le consentement et la

transparence.

Les menaces que représentent les "deepfakes" sont réelles. Au-delà

d’une simple fausse identité pour une transaction frauduleuse, ces

"deepfakes" peuvent entraîner des traumatismes psychologiques et nuire

à la réputation d’un individu. Au cours du mois dernier, nous avons

assisté à une campagne d’ingérence électorale aux Etats-Unis par le

biais de deepfakes, ainsi qu’à l’exploitation largement médiatisée

des images de Taylor Swift. Ces abus de deepfakes ont été très

médiatisés, mais ils ne sont pas nouveaux. De plus, les victimes de

ces crimes sont de plus en plus nombreuses. Lorsque l’on sait que les

"deepfakes" sont capables d’escroquer nos proches, d’infliger des

traumatismes psychologiques, de ruiner des carrières ou d’influencer le

cours de la démocratie, il est évident que l’éducation, la

réglementation et une détection tout aussi sophistiquée joueront un

rôle dans la protection de la société.

Aujourd’hui, la plupart des employés ont reçu une formation sur la

manière de repérer les tentatives d’escroquerie telles que l’arnaque

au président ou bien un faux appel téléphonique d’un membre de la

famille qui aurait subi un accident et demanderait de l’argent. Nous

devons élever le niveau de nos campagnes d’éducation et de

sensibilisation afin de faire comprendre que les "deepfakes" existent,

tout en employant des couches de vérification supplémentaires pour les

processus et les opérations sensibles - il ne suffit plus de faire

confiance à un SMS, un appel téléphonique ou même un appel vidéo

pour vérifier une identité. Si quelqu’un vous contacte pour effectuer

une transaction à titre personnel ou professionnel, il est toujours

préférable de demander une vérification supplémentaire lorsque vous

n’êtes pas en mesure de vérifier physiquement l’identité de la

personne au téléphone.

Souvent, le simple fait de raccrocher et d’appeler un numéro de

contact connu et fiable de la personne qui vous a supposément contacté

permet de démasquer l’escroquerie. Dans les entreprises, il est

nécessaire de mettre en place des processus qui reposent sur des formes

d’authentification plus robustes, limitant la possibilité d’une

usurpation par une IA - les clés de sécurité FIDO2, les approbations

et vérifications par plusieurs personnes sont un bon point de départ.

»