L’agilité est stratégique pour les cabinets de conseils

février 2024 par Ville Somppi, Vice President, Industry Solutions chez M-Files

Les cabinets de conseil sont aujourd’hui confrontés à une pléthore de défis qui remodèlent le secteur et redéfinissent les règles de l’engagement. Face à la nécessité permanente de procéder à des ajustements rapides et stratégiques pour survivre et prospérer, il est essentiel de faire preuve d’agilité stratégique, selon Ville Somppi, Vice President, Industry Solutions chez M-Files.

Les demandes des clients évoluent ; ils sont habitués aux portails numériques mis à disposition dans d’autres secteurs et attendent la même chose de leur cabinet de conseil. De plus, la transparence des prix et les structures à honoraires fixes sont en passe de devenir des conditions d’engagement non négociables, et les jours de la facturation à l’heure sans justificatif sont comptés.

Cependant, l’accessibilité et la transparence ne sont qu’un prérequis ; les clients réclament également des services plus rapides, plus simples et plus pratiques, ce qui met une pression sans précédent sur les entreprises attachées à leurs logiciels existants et aux business model classiques.

Les cabinets de conseil de toutes sortes et de toutes tailles qui ne répondent pas à cette demande risquent de devenir obsolètes, les clients étant plus que jamais enclins à rechercher d’autres fournisseurs capables de répondre à leurs besoins.

Mais, alors que la demande des clients pousse l’activité dans une voie, les règles de conformité et les exigences de sécurité l’orientent vers une autre. Sur le plan de la sécurité en particulier, les enjeux sont astronomiques. Le secteur du conseil est un trésor de données sensibles sur les clients et de propriété intellectuelle, ce qui en fait une cible de choix pour les cyberattaques.

Cette situation est aggravée par l’architecture digne d’un labyrinthe dans laquelle est stockée l’information dans les cabinets de conseil, qui utilisent souvent une multitude de logiciels, déconnectés les uns des autres, comme des ERP, et différents dossiers réseaux répartis sur plusieurs équipements, qui peuvent exposer le réseau à des vulnérabilités. Une seule brèche peut causer d’énormes dégâts en termes de pénalités financières et de réputation, conduisant parfois à une perte de confiance de la part des clients, difficile, voire impossible à regagner.

Répondre au besoin d’agilité

De solides pratiques d’automatisation de la gestion de l’information sont essentielles pour les cabinets de conseil, elles permettent la continuité de l’activité sur la voie du succès, quels que soient les changements qui surviennent sur le marché ou dans l’organisation. Adopter les dernières technologies peut aider les entreprises à répondre à la demande accrue pour plus d’efficacité, de transparence, de sécurité et de rapidité.

Le temps des collaborateurs est souvent accaparé par des tâches administratives fastidieuses et chronophages, réduisant le temps disponible pour des missions à haute valeur ajoutée et les empêchant d’atteindre leur plein potentiel de facturation.

L’utilisation de solutions modernes d’automatisation de la gestion de l’information pour rationaliser les workflows et automatiser les tâches répétitives peut libérer ce temps précieux des consultants pour leur permettre de se concentrer sur la résolution de problèmes complexes et des réflexions stratégiques, apportant plus de valeur à leur engagement vis-à-vis des clients. Les toutes dernières solutions offrent une vue à 360° des informations réparties dans différents répertoires et silos, ce qui simplifie les processus opérationnels et garantit une information rapidement et facilement partagée dans toute l’entreprise.

Les solutions utilisant des architectures innovantes basées sur les métadonnées peuvent aider les cabinets de conseil à conserver leurs données et actifs en toute sécurité dans un environnement dans lequel les menaces évoluent en permanence. La protection de l’information basée sur son type, son cycle de vie, et son public cible, peut être automatisée, minimisant ainsi l’accès à tout moment. Tout changement dans le processus, la structure organisationnelle ou les collaborateurs peut également être appliqué de manière dynamique aux droits d’accès.

Ces fonctionnalités réduisent grandement le risque de fuite de données et atténue l’impact d’une violation potentielle.

Les solutions sophistiquées qui intègrent la sécurité des données dans leurs fondations peuvent protéger les données critiques et fournir une première ligne de défense solide contre les cybermenaces. De plus, les outils de contrôle de la conformité en temps réel peuvent également aider les entreprises à garder une longueur d’avance sur la réglementation, en leur permettant de s’adapter aux nouvelles exigences avec un minimum de chamboulements.

Bien que la technologie offre une multitude de solutions, ces outils doivent être embarqués dans une stratégie plus large qui s’adapte aux changements opérationnels. Une adoption fragmentée de l’automatisation de la gestion de l’information sans vision globale conduirait à gaspiller son investissement et à manquer des opportunités, ce qui rend l’agilité essentielle et stratégique.

L’agilité stratégique implique la création d’un business model flexible, capable de s’adapter rapidement et efficacement aux circonstances changeantes, tout en favorisant une culture de l’apprentissage et de l’amélioration en continu, où l’innovation fait partie des habitudes dans l’organisation, et non un simple mot à la mode.

Alors que la technologie est un facilitateur, les nouvelles solutions à elles seules ne suffiront pas à réaliser l’évolution de l’opérationnel pour les cabinets de conseil. Elle donnera à ces entreprises les outils permettant de s’adapter et prospérer, mais elle ne peut pas remplacer le besoin de changer la manière de penser la stratégie. Pour réussir, les cabinets de conseil doivent être prêts à remettre en cause le statu quo, à remettre en question les idées reçues et à faire preuve d’audace dans leurs décisions stratégiques.

L’évolution rapide de la demande du marché impose de revoir complètement la façon de penser l’opérationnel des cabinets de conseil. Ceux qui sauront s’adapter transformeront les défis en opportunités et les risques en avantages.