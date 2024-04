InterCloud lance "InterCloud Autonomi" qui ouvre une nouvelle ère de connectivité cloud en libre service et élève l’automatisation à un niveau jamais atteint

avril 2024 par Patrick LEBRETON

InterCloud annonce le lancement d’InterCloud Autonomi, une offre inédite qui permet aux entreprises de construire l’ensemble de leurs services de connexion au cloud de manière agile, flexible et transparente. InterCloud Autonomi est une plateforme accessible en libre-service qui s’adapte aux exigences spécifiques de chaque projet. Elle permet aux intégrateurs et aux grandes entreprises de configurer leur projet de connectivité au Cloud.

InterCloud Automomi répond aux besoins de rapidité, de contrôle, de fiabilité et de choix des entreprises. C’est une plateforme pilotée par API qui offre un large choix options de transport et permet aux entreprises ayant massivement adopté le cloud de déployer des infrastructures d’accès en s’appuyant sur des outils logiciels (Infrastructure as code).. En rationalisant et simplifiant les opérations de déploiement et de contrôle, InterCloud Automomi garantit une efficacité accrue.

Avec l’accélération de l’adoption du Cloud, en particulier pour les projets d’IA, les entreprises de toutes tailles utilisent désormais plusieurs plateformes cloud pour répondre à leurs besoins métiers, ce qui signifie une multiplication des infrastructures pour y accéder et des moyens pour les contrôler. Cela entraîne une complexité accrue et un manque de visibilité sur les coûts et la performance de la connectivité cloud. Certaines entreprises, grands groupes internationaux, ont plus de 50 clouds différents et plusieurs milliers d’applications métiers qui communiquent d’un bout à l’autre de la planète. InterCloud Autonomi révolutionne la connectivité cloud en offrant aux entreprises un outil unique permettant un contrôle total, une agilité accrue et une simplicité d’utilisation inégalée. Avec cette plateforme innovante, les entreprises peuvent désormais libérer le plein potentiel de leur cloud et se concentrer sur leur cœur de métier.

InterCloud Autonomi : l’avenir de la connectivité cloud

InterCloud Autonomi offre aux entreprises un contrôle total sur la production de la connectivité cloud à partir d’une plateforme unique qui rassemble les fournisseurs de connectivité réseau leaders du marché, y compris le réseau privé global d’InterCloud et de ses partenaires mondiaux.

InterCloud Autonomi est une plateforme d’interconnexion Cloud en self-service dont les principaux bénéfices sont de réunir en un seul endroit : - Contrôle de la connectivité cloud : InterCloud Autonomi rassemble un large éventail de fonctionnalités et de fournisseurs leaders du marché en matière de connectivité réseau dans un modèle de service unifié - Excellence opérationnelle avec des processus rationalisés, une intégration facile aux infrastructures existantes qui débouchent sur un gain de productivité. - Gain de temps et d’argent grâce à une gestion centralisée et simplifiée en une seule plateforme et un modèle de paiement à la demande, en ne payant que ce dont on a besoin - Collaboration améliorée pour une meilleure communication et une prise de décision plus efficace grâce à une interface utilisateur orientée "projets". - Sécurité intégrée et conformité aux réglementations grâce au choix et au contrôle des tronçons de réseaux et à la connaissance des fournisseurs de chaque composant du service.

Cette nouvelle offre vient compléter l’offre existante de connectivité managée d’InterCloud, qui est rebaptisée "InterCloud Pathway".

Contrairement à InterCloud Autonomi, l’offre historique d’InterCloud est un service managé de bout-en-bout qui décharge les entreprises de la gestion des multiples aspects de la connectivité cloud, garantissant un niveau de service (SLA) de premier plan.